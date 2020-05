Felipe Melo e quella rissa con Diego Lopez: "Mi aspettò nel tunnel, gli diedi un pugno"

Una carriera da guerriero, una vecchia conoscenza della nostra : Felipe Melo torna a far parlare di sè nel corso di una diretta con l'ex compagno Frey. Il centrocampista brasiliano ha ricordato alcuni momenti del suo passato in .

Sul profilo dell'ex portiere viola il centrocampista del Palmeiras ha ricostruito l'episodio della furiosa rissa con Diego Lopez del :

"Ricordo quella partita col Cagliari, Diego Lopez aveva spaccato la faccia a Gilardino in campo e insultava me e mia figlia, che era appena nata. Poi mi disse ‘ti aspetto fuori’. Vincemmo la partita all’ultimo minuto e me lo ritrovai davanti nel tunnel… Non gli diedi neanche il tempo di parlare e gli diedi un pugno“.