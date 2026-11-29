Come vedere FC Porto-Sporting CP con una VPN

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Presentazione della partita

Primeira Liga - Game Week 12 29 nov 2026 - 15:30 Estadio do Dragao

Il FC Porto ospita lo Sporting CP all'Estadio do Dragao in Liga Portugal, in una sfida che mette sotto i riflettori le prime tre della classifica.

Il Porto guida la classifica e ha vinto tutte le 11 partite disputate in campionato in questa stagione. La squadra di Francesco Farioli arriva dalla vittoria per 1-0 in trasferta contro il Feyenoord in Champions League, ottenuta martedì.

Lo Sporting è terzo con 24 punti, a nove lunghezze dalla capolista. La squadra di Paulo Fonseca è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Manchester United in Champions League a Lisbona: una serata in cui Luis Suarez ha segnato due volte, ma i padroni di casa hanno perso punti tra le mura amiche.

Dopo quella partita, Fonseca ha detto che lo Sporting era stato sfortunato in occasione del secondo gol subito e che, a suo avviso, la sua squadra avrebbe potuto vincere. Suarez ha ammesso che la squadra ha lasciato il campo con l'amaro in bocca e ha detto che deve lavorare per tutti i 90 minuti.

Il Porto si è dimostrato solido in trasferta in Europa e in casa in campionato. Al Dragao, questa sfida si è spesso rivelata equilibrata: cinque degli ultimi sei incontri di campionato tra le due squadre disputati a Porto sono finiti in pareggio.