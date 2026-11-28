Come vedere FC Porto-Sporting CP con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da una zona del mondo in cui potresti incontrare restrizioni geografiche? Una rete privata virtuale (VPN) può esserti utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore affidabile di servizi VPN e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore affidabile di servizi VPN e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e collegati al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e collegati al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita il sito dell'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app ufficiale per lo streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi al servizio dell'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Primeira Liga - Game Week 12 29 nov 2026 - 15:30 Estadio do Dragao

Il FC Porto ospita lo Sporting CP all'Estádio do Dragão in Liga Portugal, in una sfida che accende i riflettori sulle prime tre posizioni della classifica.

Il Porto è in testa alla classifica e ha vinto tutte le 11 partite disputate finora in campionato. La squadra di Francesco Farioli arriva dalla vittoria per 1-0 in trasferta contro il Feyenoord in Champions League, ottenuta martedì.

Lo Sporting è terzo con 24 punti, a nove dalla capolista. La squadra di Paulo Fonseca è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Manchester United in Champions League a Lisbona: una serata in cui Luis Suarez ha segnato due volte, ma i padroni di casa hanno perso punti tra le mura amiche.

Dopo quella partita, Fonseca ha detto che lo Sporting era stato sfortunato in occasione del secondo goal subito e che, a suo parere, la sua squadra avrebbe potuto vincere. Suarez ha ammesso che la squadra ha lasciato il campo con l'amaro in bocca e ha detto che deve lavorare per tutti i 90 minuti.

Il Porto si è dimostrato forte in trasferta in Europa e in casa in campionato, e al Dragão questa sfida è stata spesso equilibrata. Cinque degli ultimi sei confronti di campionato tra le due squadre a Porto sono finiti in pareggio.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

Ultime notizie sulle squadre e rose