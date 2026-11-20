Come vedere FC Dallas-Portland Timbers con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 21 nov 2026 - 16:00 Toyota Stadium

L'FC Dallas ospita i Portland Timbers al Toyota Stadium di Frisco in una sfida di Major League Soccer importante per entrambe le squadre.

La squadra di casa occupa il secondo posto nella classifica della Western Conference e ha l'occasione di consolidare la propria posizione mentre il quadro dei playoff inizia a delinearsi.

La squadra di Eric Quill arriva all'appuntamento in condizioni discrete. Il successo per 3-1 sui Colorado Rapids nell'ultima partita ha riportato stabilità dopo un periodo altalenante, che nelle quattro gare precedenti aveva compreso una sconfitta per 0-2 contro i Columbus Crew e due pareggi.

Portland arriva a Frisco con un rendimento recente migliore. La squadra di Marti Cifuentes ha vinto quattro partite consecutive, battendo nell'ordine Austin FC, Houston Dynamo, St. Louis City e Charlotte FC. In questa serie, i Timbers hanno segnato molto e concesso poco.

I Timbers sono settimi nella Western Conference: un risultato positivo contro una diretta rivale ai vertici della classifica darebbe una spinta significativa alle loro ambizioni di qualificazione ai playoff.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come seguire in diretta questa partita di MLS.

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