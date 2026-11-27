Come vedere FC Cincinnati-Nashville SC con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? Una rete privata virtuale (VPN) può esserti utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e collegati al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e collegati al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Accedi all'emittente ufficiale. Visita il sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi a quello che hai presso l'emittente ufficiale per ottenere pieno accesso e goderti la partita!

Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 18:30 TQL Stadium

Il FC Cincinnati ospita il Nashville SC al TQL Stadium in una partita dei playoff di MLS tra due squadre della Eastern Conference che si sono affrontate solo pochi giorni fa.

Il Cincinnati arriva con il morale alto dopo aver vinto le ultime due partite: ha battuto l'Orlando City 3-1 in trasferta e poi ha superato il Nashville 1-0 il 22 novembre.

La squadra di Pat Noonan ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque partite. La sconfitta casalinga per 2-0 contro il Nashville del 7 novembre è l'unica in questo periodo.

Il Nashville si presenta da capolista della Eastern Conference, ma ha perso l'ultimo confronto. La squadra di BJ Callaghan ha vinto tre delle ultime cinque partite, chiudendone due senza subire gol.

Il club del Tennessee ha battuto il Red Bull New York 3-2 e il Montreal 2-0 prima della recente serie di sfide contro il Cincinnati. La vittoria casalinga per 4-0 sul Cincinnati ad agosto dimostra di cosa sia capace contro questo avversario.

Le due squadre si sono aggiudicate una partita a testa negli ultimi due confronti e c'è poco a separarle. Ecco come seguire la sfida.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono attualmente disponibili. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti una volta confermate le emittenti.

Notizie sulle squadre e rose