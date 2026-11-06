Come guardare FC Cincinnati-Nashville SC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 16:00 TQL Stadium

FC Cincinnati ospita Nashville SC al TQL Stadium di Cincinnati, in Ohio, in una partita di Major League Soccer importante per entrambe le estremità della classifica della Eastern Conference.

La squadra di Pat Noonan è settima a Est e cercherà di dare continuità a un periodo in cui ha vinto tre delle ultime quattro partite, compreso l’1-0 contro Philadelphia Union nell’ultima uscita.

Nashville arriva da squadra di riferimento della conference. La formazione di BJ Callaghan guida la Eastern Conference e si è già assicurata il Supporters’ Shield, a conferma della continuità mostrata durante tutta la stagione.

Gli ospiti sono reduci dal 3-2 su Red Bull New York, il loro risultato più recente, e hanno perso soltanto una delle ultime cinque partite di MLS. Il rendimento in trasferta di Nashville è stato uno dei tratti distintivi della sua stagione e la squadra affronterà questa sfida con grande fiducia.

Per Cincinnati, giocare in casa al TQL Stadium sarà un’occasione per misurarsi con la migliore squadra della conference. Le due vittorie consecutive contro DC United ottenute in precedenza hanno dato slancio alla squadra, mentre l’1-0 contro Philadelphia ha dimostrato che sa conquistare risultati anche nelle partite più combattute, quando conta.

Il bilancio degli scontri diretti pende dalla parte di Nashville, che ha battuto Cincinnati 4-0 nell’ultimo confronto, ad agosto 2026. Cincinnati vorrà offrire una prestazione molto diversa davanti ai propri tifosi.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire la partita in diretta.

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