Come vedere Everton-Liverpool con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Domenica l'Everton ospita il Liverpool all'Hill Dickinson Stadium nel primo derby del Merseyside della stagione di Premier League.

Il Liverpool arriva in grande forma. Lo scorso fine settimana ha battuto il Manchester United per 4-0, poi mercoledì ha vinto 3-0 in Champions League sul campo del Club Brugge.

Alexander Isak è stato il trascinatore. L'attaccante della Svezia ha segnato due gol in Belgio, arrivando a quota 10 in stagione, ed è andato a segno anche Florian Wirtz.

In casa Everton il clima è ben diverso. La squadra di David Moyes ha perso 4-0 sul campo del Brentford lunedì, un risultato che ha interrotto una promettente serie di vittorie in campionato.

La sconfitta lascia l'Everton al nono posto in classifica, mentre il Liverpool è quarto. Il pubblico del derby e la voglia di riscatto promettono un'atmosfera infuocata.