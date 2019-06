Europei Under 21: Italia in semifinale se... tutte le combinazioni

L'accesso alle semifinali dell'Europeo Under 21 verrà decretato dall'ultima giornata della fase a gironi: tutte le combinazioni possibili.

Ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21, le sei gare in programma tra questa sera e lunedì 24 giugno saranno fondamentali per decretare quali squadre passeranno alle semifinali e quali invece dovranno abbandonare il torneo.

Ad accedere alla fase a eliminazione diretta saranno ovviamente le tre vincitrici dei rispettivi gironi, seguite poi dalla miglior seconda (prendendo in considerazione tutti e tre i gruppi). Tutte le squadre che accedono alle semifinali si qualificano direttamente per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Tutte le combinazioni di ogni gruppo:

GRUPPO A

Ultima giornata: - e -

- La Polonia, capace di conquistare sei punti nelle prime due gare, avrà bisogno di un solo punto per qualificarsi alle semifinali. In caso di sconfitta, è però possibile che i polacchi possano accedere al prossimo turno come miglior seconda del torneo.

- L'Italia, ora a quota tre punti, deve vincere e sperare che la Polonia perda per avere la possibilità di vincere il Gruppo A. Nel caso in cui l'Italia dovesse vincere contro il Belgio e la Spagna dovesse superare per 1-0 o 2-0 la Polonia, gli Azzurrini sarebbero eliminati.

- La Spagna, conquistati fino ad ora tre punti, deve vincere contro la Polonia per qualificarsi come prima del proprio girone e sperare che l'Italia non vinca. Nel caso in cui sia Spagna che Italia dovessero vincere, ci sarebbe un arrivo a tre in testa al girone.

- Il Belgio, fanalino di coda del Gruppo A con zero punti, non può più qualificarsi per le semifinali.

GRUPPO B

Ultima giornata: - e -

- La Germania, a quota sei punti, ha bisogno di un solo punto per passare alle semifinali come vincitrice del proprio girone. I tedeschi potrebbero passare come prima del Gruppo B anche nel caso in cui dovessero perdere contro l'Austria e la Danimarca dovesse superare la Serbia. In questo caso ci sarebbe un arrivo a tre in testa al girone. La Germania ha la certezza di superare il girone se dovesse perdere con un solo goal di scarto.

- La Danimarca, ora a tre punti, finirà come prima del girone se dovesse vincere e la Germania dovesse perdere 2-0.

- L'Austria, anche lei a tre punti, deve battere la Germania e sperare che la Danimarca perda per avere la possibilità di vincere il proprio gruppo. Gli austriaci potrebbero però finire al primo posto senza doversi preoccupare del risultato della Danimarca solamente nel caso in cui dovessero vincere la propria gara con uno scarto di almeno tre goal.

- La Serbia, a zero punti, non può più accedere alle semifinali.

GRUPPO C

Ultima giornata: -Romania e -

- La Romania, ora a sei punti, si qualificherà come prima del proprio girone sia grazie a una vittoria che a un pareggio contro la Francia, vista la differenza reti a proprio favore. In caso di sconfitta, potrebbe invece passare come miglior seconda.

- La Francia, anche lei con sei punti, deve vincere per passare alle semifinali come prima del proprio gruppo. Un pareggio gli permetterebbe invece di passare come miglior seconda, risultato al quale potrebbe continuare ad aspirare anche in caso di sconfitta.

- L'Inghilterra, a zero punti, non può più qualificarsi alle semifinali.

- La Croazioa, anche lei a zero punti, non può più qualificarsi alle semifinali.

COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A TRE IN TESTA AL GIRONE

In quel caso i criteri a separare le squadre saranno:

- I punti ottenuti nelle partite tra le squadre in questione.

- La differenza reti negli scontri diretti tra le squadre in questione.

- Più gol segnati negli scontri diretti tra le squadre in questione.

COME VIENE SCELTA LA MIGLIOR SECONDA

Ad accedere alle semifinali come la migliore seconda sarà la squadra che verrà scelta seguendo in questo ordine i seguenti criteri:

- Punti.

- Differenza reti.

- Numero gol segnati.

- Totale punti disciplinari più basso (espulsioni = 3 punti, ammonizioni = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti).

- Posizione nel ranking UEFA Under-21 al momento del sorteggio della fase finale.