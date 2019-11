Euro 2020, l'Italia è la prima testa di serie: altro traguardo per Mancini

La Nazionale italiana con la vittoria sulla Bosnia si conquista il diritto di essere testa di serie per i prossimi Europei: sorteggi il 30 novembre.

La decima vittoria consecutiva dell' non vale solamente il superamento del record di Vittorio Pozzo per Mancini, ma grazie alla vittoria per 3-0 contro la Bosnia gli 'Azzurri' si conquistano di diritto la posizione di testa di serie per .

Quando prima delle qualificazioni ai prossimi Europei Roberto Mancini aveva annunciato come obiettivo quello di vincerle tutte era impossibile pensare che, con solo una gara dal termine, la sua Italia sarebbe stata imbattuta e con 10 vittorie consecutive. I risultati straordinari degli 'Azzurri' hanno portato l'Italia ad essere la prima testa di serie nel sorteggio che, il prossimo 30 novembre, delineerà il tabellone di Euro 2020. Ad annunciarlo è l'account 'Twitter' della Nazionale.

Un'#Italia entusiasmante supera a pieni voti l'esame bosniaco e coglie il record di 1⃣0⃣ vittorie consecutive che vale anche la posizione di testa di serie a #EURO2020👏#VivoAzzurro 🇧🇦#BosniaItalia🇮🇹 0⃣-3⃣ #BIHITA pic.twitter.com/tRy8xxeFuE — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) November 15, 2019

Con il cammino a punteggio pieno nel girone J, infatti, l'Italia è l'unica squadra al momento ad avere la certezza di essere una testa di serie nel sorteggio di Bucarest. La delusione dell'esclusione dall'ultimo mondiale contro la sembra ora un ricordo lontano e lo stato di salute della Nazionale fa ora ben sperare per il futuro, oltre ai veterani come Bonucci, Immobile e Verratti gli 'Azzurri' hanno trovato una generazione di nuovi calciatori in grande crescita: Chiesa, Zaniolo e Barella su tutti.

Essere teste di serie può significare avere un girone più semplice e conquistare più agevolmente la qualificazione per la fase finale con gli scontri ad eliminazioni diretta. Insomma, l'entusiasmo per la Nazionale targata Mancini è tornato a scoppiare nel cuore degli italiani che nel girone potranno supportare gli 'Azzurri' per tutte e tre le gare sul suolo di casa.