Italia all'Olimpico per tutte le gare dell'Europeo 2020: ora è certo

L'Azerbaigian non parteciperà all'Europeo, lasciando all'Italia la possibilità di giocare in casa tutte le prime tre gare di Euro 2020.

Ora sì, è ufficiale. L' giocherà ogni gara del proprio girone a in casa, all'Olimpico di . Certa di disputare almeno due gare su tre davanti al proprio pubblico in virtù del regolamento UEFA, ora la Nazionale può essere sicura di avere uno stadio tricolore e azzurro anche per l'altra sfida.

La certezza matematica è arrivata grazie al risultato tra e Lussemburgo, che ha escluso quest'ultima nazione dalla possibilità di qualificarsi direttamente all'Europeo. In questo modo il Lussemburgo potrà solo eventualmente partecipare ai playoff, escludendo l'Azerbaigian. Ovvero la Nazionale che sarebbe finita nel gruppo dell'Italia all'Europeo.

L'Europeo itinerante 2020 prevede infatti che le Nazionali qualificate con un proprio stadio presente nella competizione, giochino in casa almeno due gare se qualificate allo stesso. Ogni gruppo prevede due nazioni ospitanti e nel caso dell'A, Italia ed Azerbaigian. Azzurri sicuri del pass continentale con tre turni d'anticipo, niente da fare invece per la truppa di Jurcevic.

In questo modo l'Italia non dovrà dividere con nessuno le proprie gare casalinghe, giocando all'Olimpico di Roma tutto il suo girone dell'Europeo il 12, il 17 e infine il 21 giugno. Nell'impianto di Baku, Azerbaigian, giocheranno invece le altre tre squadre presenti nel gruppo A e che verranno definite nel sorteggio previsto tra qualche settimana.

L'Italia è per ora l'unica Nazionale certa di giocare ogni gara dell'Europeo in casa. Aspettano buone nuove invece la , nel gruppo B con due gare da giocare a San Pietroburgo che diventeranno tre se la non strapperà il pass: a quel punto, se anche i nordici dovessero qualificarsi, si passerà al sorteggio per capire chi delle due avrà il 100% delle gare interne.

Il medesimo discorso riguarda anche l' nel D ( sì o no) e la nell'E ( in dubbio). Le altre squadre che potrebbero giocare due o al massimo tre sfide in casa sono Ungheria, , Romania e , tutte ancora in corso per la qualificazione all'Europeo 2020.