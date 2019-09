Eto'o sulla sua carriera da calciatore: "Sono il migliore in Africa"

Dopo l'annuncio del ritiro, Eto'o torna a parlare della sua carriera da calciatore e del suo ruolo nel Camerun: "Me lo sono conquistato negli stadi".

Dato il suo addio al calcio giocato in questi giorni, Samuel Eto'o è tornato a parlare dell'importantanza che il suo ruolo di calciatore ha avuto per la propria nazione: il Camerun.

Oltre ad aver vinto due storici Triplete consecutivi con e , l'ormai ex attaccante è famoso infatti per aver conquistato anche due Coppe d'Africa con la propria Nazionale. Nel 2000 e nel 2002 i successi, con Eto'o che ha parlato proprio del Camerun in un'intervista a 'RFI'.

"Il Camerun deve vincere di più. Il Camerun è il dell'Africa. Ho fatto di tutto per migliorare le relazioni tra lo Stato del Camerun e la Confederazione calcistica africana. Sono un giocatore unico. Devo avere il mio posto. Sono il migliore in Africa. Me lo sono conquistato negli stadi, è un dato di fatto. Altri lo sanno e devono accettarlo. Qualcun altro verrà e farà meglio di me. So di non essere eterno".

La speranza di Eto'o è che l'Africa possa ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista nel panorama del calcio mondiale.

"Siamo solo bravi a denigrare i nostri fratelli. Non siamo rispettati [noi calciatori africani]. È inspiegabile che Mané, Salah o Aubameyang non possano essere tra i primi cinque calciatori al mondo. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono molto forti ma questa stagione è stata quella di Mané e Salah".

L'ex stella dell'Inter spera che a vincere il Pallone d'Oro possa essere uno dei due giocatori del . Un riconoscimento che lui non è mai riuscito a conquistare da calciatore ma per il quale non nutre nessun rimpianto.

"Non provo nessuna frustrazione [per non aver mai vinto il Pallone d'Oro]".

Ora che il calcio giocato non sarà più il suo pane quotidiano, Eto'o si è detto intenzionato a viaggiare con sua moglie prima di dare inizio a una nuova carriera. Il sospetto è che possa essere quella di allenatore, anche se in Camerun lo vedrebbero bene come politico. Un ruolo che, almeno per il momento, Eto'o non vuole però ricoprire.