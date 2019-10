Estonia-Germania dove vederla: canale tv e diretta streaming

La Germania vola in Estonia per continuare la marcia verso la qualificazione a Euro2020: tutto sulla partita e come vedere il match in tv e streaming.

La prosegue la sua marcia di qualificazione a facendo tappa in Estonia nell'ottava giornata del gruppo C. La lotta con e continua: sono in tre per due posti.

Joachim Löw affronta la trasferta con una serie di infortuni e defezioni preoccupanti: tra gli altri mancano Tah, Rüdiger, Sané, Kroos, Draxler e diversi altri. Contro l' in amichevole il Ct ha lanciato quattro esordienti e contro l'Estonia potrebbe lanciarne anche un altro, Stark.

Nel gruppo la Germania ha vinto 4 partite e ne ha persa una soltanto, contro l'Olanda. La vittoria con l' del Nord in trasferta ha ridato respiro dopo il passo falso interno che sembrava poter compromettere la vittoria in trasferta contro gli 'Oranje' alla prima.

In questo articolo trovate tutti le informazioni su Estonia-Germani: dalle formazioni a come seguire la gara in diretta tv e streaming .

ESTONIA-GERMANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Estonia-Germania

Estonia-Germania Data: 13 ottobre 2019

13 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale TV: -

- Streaming: -

ORARIO ESTONIA-GERMANIA

Estonia-Germania, gara valida per l'ottava giornata del gruppo C di qualificazione a Euro 2020, si giocherà a Le Coq Arena di Tallinn. Il calcio d'inizio è previsto per le 20.45 italiane.

Per Estonia-Germania al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in .

La partita della Germania in Estonia non sarà visibile nemmeno in diretta .

Estonia verso la conferma del 4-5-1 visto giovedì in Bielorussia, dove ha strappato uno 0-0: unica punta sarà Sorga, sulle fasce affidato a Ojamaa e Zenjov il compito di rifornire l’attaccante di palloni utili in ripartenza. Mets, Kait e Vassiljev diga di centrocampo. Teniste, Baranov, Kreida e Kallaste in difesa.

Scelte in gran parte obbligate per la Germania, che si schiererà con il 4-2-3-1 con Neuer tra i pali. Difesa con Koch al fianco di Süle, sugli esterni Klostermann e Halstenberg terzini. In mezzo con Kimmich possibilità per Gündogan, con Reus, Havertz e Brandt alle spalle di Gnabry, che dovrebbe agire da punta.

ESTONIA (4-5-1): Lepmets; Teniste, Baranov, Kreida, Kallaste; Zenjov, Kait, Mets, Vassiljev, Ojamaa; Sorga.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Koch, Süle, Halstenberg; Kimmich, Gündogan; Brandt, Havertz, Reus; Gnabry.