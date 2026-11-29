Come guardare Espanyol-Getafe con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 30 nov 2026 - 15:00 RCDE Stadium

L'Espanyol ospita il Getafe all'RCDE Stadium di Barcellona in una partita di Liga tra una squadra di metà classifica e una vicina al fondo.

La squadra di Eder Sarabia arriva in buona forma. Il 20 novembre ha battuto l'Athletic Bilbao per 1-0 e ha perso una sola volta nelle ultime cinque partite di campionato.

Il Getafe attraversa un periodo molto più difficile. La squadra di Pepe Bordalas ha perso 3-0 contro l'Atletico Madrid il 22 novembre, per poi essere sconfitta 1-0 dall'Iberia 1999 in Conference League.

Sono quattro sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni e in Catalogna il Getafe vuole riscattarsi.

L'Espanyol ha anche battuto il Getafe in tre degli ultimi cinque confronti, un motivo in più per gli ospiti per cercare la rivincita.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

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