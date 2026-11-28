Come vedere Elche-Atletico Madrid con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 28 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Sabato l'Atletico Madrid farà visita all'Elche allo stadio Martinez Valero per una partita di LaLiga, con calcio d'inizio fissato alle 18:30.

La squadra di Diego Simeone arriva con il morale alto dopo il successo per 2-0 sul Viking in Champions League a metà settimana. Julian Alvarez e Alexander Sorloth sono andati a segno, e il risultato ha dato stabilità a una squadra che all'inizio del mese aveva perso contro Bayern Monaco e Barcellona.

In campionato le cose sono andate meglio per l'Atletico. Lo scorso fine settimana ha vinto 3-0 sul campo del Getafe, regalando a Simeone la sua 345ª vittoria in LaLiga, e occupa il terzo posto in classifica.

L'Elche si trova in una situazione molto diversa. La squadra di Martin Anselmi è 19ª e arriva alla partita dopo l'1-1 contro il Levante, risultato che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive in campionato.

I padroni di casa hanno però una prova recente di poter mettere in difficoltà l'Atletico: ad aprile hanno vinto 3-2 in questa sfida, e il pubblico del Martinez Valero si aspetterà un'altra prestazione combattiva.

L'Atletico dovrà fare a meno di Cristian Romero e Ademola Lookman, ma Alvarez ha ritrovato la via del gol e Koke è tornato a disposizione.