Ecuador vs Curaçao: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone E Kansas City Stadium

Ecuador-Curaçao inizierà il 20 giugno 2026 alle 20:00 EST.

Contesto e approfondimenti della giornata inaugurale

Come previsto, Curaçao è stata battuta 7-1 dalla Germania e ora deve rialzarsi in vista dell'Ecuador, reduce a sua volta da un ko per 1-0 contro la Costa d'Avorio.

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I giocatori chiave e l'allenatore dell'Ecuador

La nuova forza dell'Ecuador è la sua organizzazione difensiva. La stella del PSG Pacho e Piero Hincapie dell'Arsenal, reduci dalla finale di Champions, guidano la difesa a quattro dell'allenatore argentino Sebastián Beccacece, noto per il pressing alto e le esuberanti esultanze. Con lui in panchina l’Ecuador cerca di controllare il pallone e di restare solido dietro. A centrocampo brilla Moisés Caicedo del Chelsea, box-to-box di livello mondiale.

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I giocatori chiave e l'allenatore di Curaçao

Il leggendario tecnico olandese Dick Advocaat guida l’isola al debutto mondiale. Nelle qualificazioni Gervane Kastaneer ha segnato cinque reti e l’ex Aston Villa Leandro Bacuna ha servito tre assist. In America servirà pragmatismo, e il portiere Eloy Room sarà probabilmente molto impegnato. Attenzione anche a Tahith Chong, ex Manchester United.

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Rosa dell'Ecuador (26 giocatori)

Portieri: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Difensori: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupiñán (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Centrocampisti: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, in prestito dal Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaccanti: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Anversa), Jeremy Arevalo (Stoccarda).

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Rosa di 26 giocatori di Curaçao

Portieri: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Difensori: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampisti: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurigo), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Attaccanti: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Notizie sulla squadra e formazioni

L’Ecuador, guidato da Sebastián Beccacece, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate per La Tri; la probabile formazione sarà comunicata più vicino al calcio d’inizio.

Anche il CT del Curaçao, Dick Advocaat, non ha ancora rivelato la rosa per la gara di Kansas City, né infortuni, squalifiche o probabile formazione. Torna a controllare per gli ultimi aggiornamenti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

Nelle ultime cinque gare l’Ecuador ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima uscita è terminata 1-0 contro la Costa d’Avorio ai Mondiali il 14 giugno, interrompendo una lunga serie utile. In precedenza La Tri aveva battuto Guatemala 3-0 e Arabia Saudita 2-1 in amichevole, e a marzo aveva pareggiato 1-1 con Olanda e Marocco. In queste cinque gare ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro.

Curaçao ha vinto solo una volta nelle ultime cinque uscite: 4-0 in amichevole contro Aruba il 7 giugno. Intorno a quel successo ci sono quattro ko: 7-1 con la Germania, 4-1 con la Scozia e 5-1 con l’Australia. A marzo la Cina li aveva battuti 2-0, chiudendo un ciclo di cinque gare con una sola vittoria. Curaçao ha segnato sei gol e ne ha subiti diciannove.

Testa a testa

Non ci sono precedenti incontri tra Ecuador e Curaçao. La partita del 20 giugno 2026 sarà la prima tra le due nazionali.

Classifica

Nel Gruppo E, l'Ecuador è terzo e Curaçao quarto alla vigilia del match.