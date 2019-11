Ecuador-Italia 0-1: Azzurrini ai quarti dei Mondiali Under 17

L'Italia Under 17 conquista i quarti di finale dei Mondiali: Ecuador battuto con una rete di Oristanio nella ripresa.

Quarti di finale in saccoccia per l' Under 17: 0-1 ai pari età dell' e posto tra le migliori otto dei Mondiali prenotato. Gli azzurrini affronteranno i padroni di casa del .

Fase iniziale del primo tempo abbastanza equilibrata, con i ragazzi di Nunziata che acquistano campo col passare dei minuti: Gnonto non approfitta di un rinvio sbagliato del portiere avversario e calcia a botta sicura, senza trovare lo specchio della porta.

La gara rischia di assumere una piega negativa quando l'arbitro concede un rigore all'Ecuador: Cabezas va a terra dopo un contatto con Ruggeri, cancellato dopo un'attenta revisione al VAR.

Il goal qualificazione lo segna Oristanio al 77': mancino chirurgico su calcio di punizione che non lascia scampo a Lopez. Il forcing finale dei sudamericani non basta per evitare la sconfitta: Italia avanti.