È un nuovo Berardi: continuità di rendimento, goal e maturità

Domenico Berardi, a 25 anni, sta disputando la sua migliore stagione in termini di continuità di rendimento: per lui 12 goal e 6 assist.

Nel che stupisce e che sogna incredibilmente l' , c'è un giocatore che risalta rispetto a tutti gli altri: per leadership, colpi ed una continuità di rendimento mai avuta prima d'ora. Stiamo parlando di Domenico Berardi.

Capitano del Sassuolo, veste questa maglia da ormai dieci anni, comprese le giovanili, e rappresenta in tutto e per tutto il club neroverde. Ma questa stagione, sotto la guida di Roberto De Zerbi, lo sta vedendo protagonista come mai.

Non è più il Berardi che sigla un poker e poi resta a secco per molte partite. Non è più il Berardi che disegna calcio e poi scompare dai radar per svariati mesi, anche per frequenti problemi muscolari. Non è più il Berardi che si fa espellere per delle ingenuità clamorose.

Si tratta di un Domenico Berardi finalmente maturo, o almeno è questo che sta mettendo in mostra l'attuale campionato. Già soltanto il suo score personale fa capire il livello della sua annata: 12 goal e 6 assist messi a segno in .

La media-goal parla di una rete ogni 172 minuti, ovvero per arrotandare un goal ogni due partite. Dato che, se si unisce al fatto che il Sassuolo possiede un tridente dove tutti sono andati in doppia cifra (gli altri sono Caputo e Boga), fa capire la potenza di fuoco dell'armata di De Zerbi.

Ma Domenico Berardi sembra un altro giocatore sotto tanti punti di vista, non solo quello realizzativo. Intanto la fascia da capitano pare averlo responsabilizzato, e non poco. Poi ha trovato una continuità di rendimento notevole.

Ha saltato solo cinque gare in questo campionato. E di queste soltanto tre per problemi muscolari, un grande traguardo per un giocatore abituato a restare ai box frequentemente.

In più ha corretto anche la sua condotta disciplinare in campo, suo grande, enorme limite da sempre. Solo due gare saltate in questo campionato per squalifica: una alla prima giornata per un espulsione patita lo scorso anno; ed un'altra per quella protesta a fine gara contro il Genoa che gli costò una giornata di squalifica a gennaio. Ed in mezzo a tutto ciò soltanto quattro cartellini gialli.

Tornando al calcio prettamente giocato, gli altri numeri che fanno capire il livello delle prestaziondi di Berardi sono i seguenti: ben 50 occasioni create da inizio anno, 36 dribbling riusciti e 37 tiri nello specchio della porta. Un'arma micidiale per De Zerbi.

E tra l'altro dopo la sosta forzata per il coronavirus è tornato ancora più in forma. In queste prime sei partite Berardi ha realizzato tre goal e un assist. Anche e soprattutto grazie a lui, il Sassuolo sogna con pieno merito l'Europa League...