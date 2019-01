Dybala chiama Pogba alla Juventus: "Chiunque lo vorrebbe"

Paul Pogba di nuovo alla Juventus? Paulo Dybala, di certo farebbe salti mortali. La 'Joya' lancia ulteriori messaggi d'amore all'ex compagno nonchè grande amico, auspicandosi che possa servire per dar vita alla reunion.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato da 'Telefoot', l'attaccante argentino ha non solo parlato del centrocampista in forza al Manchester United ma anche di Champions League, di Allegri e del dualismo Messi-Ronaldo.

" Tutti vorrebbero avere un giocatore delle qualità di Pogba in squadra , ma qualsiasi dovesse essere la sua decisione gli augurerò sempre il meglio".

Da Pogba al chiodo fisso della Juve, che negli ottavi di questa stagione dovrà superare un ostacolo complicato quale l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone.

"La Champions è il nostro obiettivo principale, faremo di tutto per vincerla pur senza dimenticare le altre competizioni. L'Atletico, insieme al Liverpool, rappresenta l'avversario più difficile e ne siamo consapevoli nonchè preparati".

Nel corso della sua esperienza alla Juventus, Dybala ha dimostrato di sapersi adattare in più ruoli dell'attacco: falso nueve, fantasista ed esterno del tridente.

"Rispetto al passato sono cambiato tanto, questo grazie allo stare a contatto con grandi giocatori. L'età media della rosa è abbastanza alta e questo, per giovani come me, è positivo".

Chiusura sull'eterno dubbio che avvolge il calcio mondiale: chi è più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo?