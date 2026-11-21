Kane si rompe un legamento della caviglia
Kane dovrà restare a lungo lontano dal campo dopo la rottura di un legamento della caviglia sinistra. L’attaccante del Bayern si è infortunato nel primo tempo del pareggio di Bundesliga contro il Colonia. Il Pallone d’Oro si è fatto male mentre cercava di raggiungere, davanti alla porta, un cross deviato di Michael Olise. Il difensore del Colonia Joel Schmied è arrivato per primo sul pallone e, nel completare il movimento, ha colpito con forza la gamba sinistra di Kane.
Il 33enne si è subito stretto la gamba per il dolore, prima di uscire zoppicando al 20’ accompagnato da due fisioterapisti. Dopo gli esami medici, il Bayern ha confermato che il nazionale inglese salterà i prossimi mesi di attività.
Kompany chiede forza nonostante l’emergenza infortuni
L’assenza di Kane è un colpo enorme per il Bayern. Il direttore sportivo Max Eberl prevede che il prolifico attaccante resterà fuori per circa tre mesi. La situazione è peggiorata quando Olise è stato sostituito all’intervallo per una contusione all’avampiede, aggravando la grave carenza di giocatori disponibili. In questa stagione, i due attaccanti hanno realizzato il 41% dei goal del Bayern.
L’allenatore Vincent Kompany ha riconosciuto quanto sia difficile perdere giocatori così importanti. «Sono giocatori di livello mondiale, non si possono sostituire, ma abbiamo la mentalità giusta e ora dobbiamo dimostrarlo», ha dichiarato Kompany.
Andare avanti in un periodo difficile
Il Bayern deve già fare a meno di diversi giocatori chiave, tra cui Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Alphonso Davies. Kompany sa che la sua squadra deve restare unita per superare i crescenti problemi fisici.
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«Ci servono prestazioni incredibili da giocatori che forse non sono ancora abituati a questa pressione al Bayern Monaco», ha aggiunto l’allenatore. «Cercheremo tutti insieme di trasformare questa situazione in un punto di forza. Il Bayern Monaco lo fa di continuo ed è quello che vogliamo fare anche adesso».
Dopo l’uscita di Kane, il Bayern ha faticato a creare occasioni contro il Colonia, riuscendo a effettuare un solo tiro in porta in una gara casalinga di campionato per la prima volta dalla stagione 2004-05. Nonostante il dominio nel possesso palla, ha dovuto affidarsi a Nathaniel Brown per pareggiare il vantaggio iniziale di Mikey Moore.
Pesanti conseguenze per Champions League e Inghilterra
L’assenza forzata di Kane arriva in un momento cruciale della stagione calcistica. È quasi certo che salterà le quattro partite ancora da disputare dal Bayern nella fase campionato della Champions League.
L’attaccante dovrà inoltre recuperare in tempo per l’inizio della fase a eliminazione diretta europea a febbraio. L’Inghilterra, intanto, spera fortemente di riavere il suo capitano per la sfida dei quarti di finale di UEFA Nations League contro la Norvegia a fine marzo.