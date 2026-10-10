Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 08:30

La partita tra Vis Pesaro e Grosseto sarà trasmessa in TV e in live streaming. Di seguito i canali e le piattaforme disponibili per seguire l'incontro.

Come vedere Vis Pesaro-Grosseto con una VPN

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Vis Pesaro-Grosseto: data e orario

La Serie C propone un confronto di grande contrasto tra Vis Pesaro e Grosseto, due squadre che arrivano a questo appuntamento da posizioni di classifica molto distanti tra loro.

La Vis Pesaro affronta questo incontro in una fase delicata della propria stagione. I marchigiani occupano la zona bassa del girone e cercano punti preziosi per risalire la corrente, con il fattore campo come possibile alleato in una partita che non possono permettersi di sottovalutare.

Il Grosseto, al contrario, viaggia con ben altra serenità. I toscani si presentano tra le squadre più in forma del gruppo e puntano a confermare le proprie ambizioni con una prestazione convincente anche lontano dalle mura amiche.

La forma recente racconta storie opposte: la Vis Pesaro ha faticato a trovare continuità nelle ultime settimane, mentre il Grosseto ha mostrato solidità e capacità di fare risultato contro avversari di livello.

Sarà una partita in cui la Vis Pesaro dovrà superarsi per fermare una squadra che, in questo momento, sembra avere qualità e fiducia dalla propria parte. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Vis Pesaro, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Sulla sponda del Grosseto la situazione è analoga: non sono stati comunicati dati relativi a indisponibili o alla formazione prevista. Le notizie sulle squadre verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

La Vis Pesaro arriva a questa partita con un ruolino di marcia difficile nelle ultime cinque gare di Serie C, con un solo successo, nessun pareggio e quattro sconfitte. L'unica vittoria è arrivata contro il Guidonia Montecelio per 2-1, mentre la sconfitta più pesante è stata quella contro l'AC Reggiana 1919 per 4-1. Nelle cinque partite i marchigiani hanno segnato sette gol subendone dieci, un dato che riflette le difficoltà difensive del periodo.

Il Grosseto presenta un bilancio più equilibrato: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I toscani hanno ottenuto un netto 4-0 in trasferta contro il Pineto e hanno battuto il Perugia per 2-0, dimostrando solidità. L'unica battuta d'arresto recente è arrivata contro la Sambenedettese per 3-1. In cinque gare il Grosseto ha segnato sette reti e ne ha concesse cinque.

Precedenti

I precedenti tra le due squadre sono limitati ma favorevoli alla Vis Pesaro. L'incontro più recente, disputato nel marzo 2022 in Serie C, si è concluso con una vittoria della Vis Pesaro per 2-1 tra le mura amiche. L'unico altro confronto disponibile risale all'ottobre 2021, quando le parti erano invertite e il match terminò 1-1. La Vis Pesaro guida quindi la serie con una vittoria contro un pareggio, con un totale di tre gol segnati e due subiti.

Classifica





In classifica nel Girone B di Serie C, il Grosseto occupa la terza posizione, confermandosi tra le protagoniste del campionato, mentre la Vis Pesaro si trova al ventesimo posto, una situazione che rende questo scontro particolarmente urgente per i padroni di casa.





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