Serie B - Game Week 8 24 ott 2026 - 09:00 Stadio Comunale di Chiavari

Virtus Entella-Mantova sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Virtus Entella-Mantova con una VPN

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Virtus Entella-Mantova: data e orario

Allo Stadio Comunale di Chiavari va in scena il match di Serie B tra Virtus Entella e Mantova, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi ben distinti in questa fase della stagione.

La Virtus Entella di Andrea Chiappella arriva all'appuntamento in un momento di buona continuità. I liguri non perdono da quattro gare consecutive e nell'ultimo turno hanno ottenuto un successo esterno per 1-2 sul campo del Calcio Padova, risultato che ha dato ulteriore fiducia all'ambiente.

Il Mantova di Francesco Modesto occupa la seconda posizione in classifica e si presenta a Chiavari con ambizioni importanti. I biancorossi hanno però incassato una sconfitta nell'ultimo turno di campionato, cedendo per 0-2 al Palermo, e cercano una risposta immediata lontano dalle mura amiche.

Chiappella potrà contare sul fattore campo per provare a mettere in difficoltà una delle squadre più solide del torneo. Modesto, dal canto suo, sa che una vittoria esterna consoliderebbe ulteriormente la posizione del Mantova nelle zone alte della graduatoria.

Una partita che vale punti pesanti per entrambe le formazioni, con la classifica che resta corta e ogni risultato capace di spostare gli equilibri. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per la Virtus Entella, Andrea Chiappella non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Non risultano al momento infortuni o squalifiche segnalati, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Mantova, Francesco Modesto non ha comunicato la probabile formazione. Non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati, e la situazione verrà aggiornata a ridosso della gara.

Stato di forma

La Virtus Entella presenta nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. I liguri arrivano dal successo per 1-2 sul campo del Calcio Padova, il risultato più recente, e in precedenza avevano battuto il Pisa per 1-4 in trasferta. La squadra di Chiappella ha segnato sei reti e ne ha incassate cinque nel periodo, con tre pareggi consecutivi prima della vittoria di Padova.

Il Mantova mostra nelle ultime cinque gare un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultima uscita si è conclusa con la sconfitta per 0-2 contro il Palermo, mentre in precedenza i biancorossi avevano battuto il Catanzaro per 1-3 e la Sampdoria per 2-0. La squadra di Modesto ha segnato sei gol e ne ha subiti sette nelle cinque partite considerate.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Mantova si impose per 1-0 in casa in Serie B. Prima di quella sfida, la Virtus Entella aveva avuto la meglio per 1-0 nel settembre 2025, sempre in Serie B. Guardando ai quattro incroci disponibili, il bilancio tra le due formazioni è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa nei confronti più recenti e due pareggi nelle sfide di Serie D del 2011 e 2012.

Classifica





In Serie B, il Mantova occupa la seconda posizione mentre la Virtus Entella si trova al decimo posto: un confronto che riflette le diverse ambizioni delle due squadre in questa fase del campionato.





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