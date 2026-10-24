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Serie B
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Dove vedere Virtus Entella-Mantova in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Virtus Entella vs Mantova
Virtus Entella
Mantova
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Virtus Entella e Mantova: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 8
Stadio Comunale di Chiavari

Virtus Entella-Mantova sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Virtus Entella-Mantova: data e orario

Allo Stadio Comunale di Chiavari va in scena il match di Serie B tra Virtus Entella e Mantova, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi ben distinti in questa fase della stagione.

La Virtus Entella di Andrea Chiappella arriva all'appuntamento in un momento di buona continuità. I liguri non perdono da quattro gare consecutive e nell'ultimo turno hanno ottenuto un successo esterno per 1-2 sul campo del Calcio Padova, risultato che ha dato ulteriore fiducia all'ambiente.

Il Mantova di Francesco Modesto occupa la seconda posizione in classifica e si presenta a Chiavari con ambizioni importanti. I biancorossi hanno però incassato una sconfitta nell'ultimo turno di campionato, cedendo per 0-2 al Palermo, e cercano una risposta immediata lontano dalle mura amiche.

Chiappella potrà contare sul fattore campo per provare a mettere in difficoltà una delle squadre più solide del torneo. Modesto, dal canto suo, sa che una vittoria esterna consoliderebbe ulteriormente la posizione del Mantova nelle zone alte della graduatoria.

Una partita che vale punti pesanti per entrambe le formazioni, con la classifica che resta corta e ogni risultato capace di spostare gli equilibri. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Virtus Entella - Mantova

Allenatore

  • A. Chiappella

Per la Virtus Entella, Andrea Chiappella non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Non risultano al momento infortuni o squalifiche segnalati, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Mantova, Francesco Modesto non ha comunicato la probabile formazione. Non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati, e la situazione verrà aggiornata a ridosso della gara.

Stato di forma

VEN

VEN - Forma

LRV
D2-2
PIS
V1-4
CRE
D0-0
JUV
D1-1
BSP
V1-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MAN

MAN - Forma

CES
D1-1
SAM
V2-0
PIS
D2-2
CAT
V1-3
PAL
S0-2
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Virtus Entella presenta nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. I liguri arrivano dal successo per 1-2 sul campo del Calcio Padova, il risultato più recente, e in precedenza avevano battuto il Pisa per 1-4 in trasferta. La squadra di Chiappella ha segnato sei reti e ne ha incassate cinque nel periodo, con tre pareggi consecutivi prima della vittoria di Padova.

Il Mantova mostra nelle ultime cinque gare un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultima uscita si è conclusa con la sconfitta per 0-2 contro il Palermo, mentre in precedenza i biancorossi avevano battuto il Catanzaro per 1-3 e la Sampdoria per 2-0. La squadra di Modesto ha segnato sei gol e ne ha subiti sette nelle cinque partite considerate.

Precedenti

Testa a testa

Virtus EntellaPareggioMantova
2
1
1
Serie B
Mantova badge
Mantova
MAN
1
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
0
FIN
Serie B
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
1
Mantova badge
Mantova
MAN
0
FIN
Serie D
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
3
Mantova badge
Mantova
MAN
0
FIN
Serie D
Mantova badge
Mantova
MAN
0
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
0
FIN
4Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato0/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Mantova si impose per 1-0 in casa in Serie B. Prima di quella sfida, la Virtus Entella aveva avuto la meglio per 1-0 nel settembre 2025, sempre in Serie B. Guardando ai quattro incroci disponibili, il bilancio tra le due formazioni è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa nei confronti più recenti e due pareggi nelle sfide di Serie D del 2011 e 2012.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
7610167+919
V
V
V
D
V
2
MantovaMantovaMAN
7421138+514
S
V
D
V
D
3
PisaPisaPIS
7412149+513
V
V
D
S
V
4
ModenaModenaMOD
7412128+413
S
V
V
D
S
5
SudtirolSudtirolSUD
733196+312
S
D
V
D
V
6
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
733185+312
D
D
V
S
V
7
AvellinoAvellinoAVE
7322128+411
D
V
S
D
V
8
BeneventoBeneventoBEN
7322107+311
D
V
V
V
S
9
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
7313814-610
V
D
S
V
S
10
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
7232108+29
V
D
D
V
D
11
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
12
Hellas VeronaHellas VeronaVER
72231412+28
D
S
V
S
V
13
CesenaCesenaCES
715189-18
D
S
D
D
D
14
CarrareseCarrareseCAR
721467-17
V
V
S
S
S
15
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
7214610-47
S
S
S
V
S
16
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
17
CremoneseCremoneseCRE
7133610-46
S
D
D
D
V
18
Juve StabiaJuve StabiaJUV
72328805
V
D
D
D
S
19
CatanzaroCatanzaroCAT
7115814-64
D
S
S
V
S
20
SampdoriaSampdoriaSAM
7115715-84
S
S
V
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B, il Mantova occupa la seconda posizione mentre la Virtus Entella si trova al decimo posto: un confronto che riflette le diverse ambizioni delle due squadre in questa fase del campionato.


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