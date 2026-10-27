Serie B - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:00 Stadio Comunale di Chiavari

Virtus Entella-Avellino sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Virtus Entella-Avellino con una VPN

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Virtus Entella-Avellino: data e orario

Allo Stadio Comunale di Chiavari va in scena il match di Serie B tra Virtus Entella e Avellino, con due squadre che arrivano a questo appuntamento in momenti di forma molto diversi.

La Virtus Entella di Andrea Chiappella ha perso l'ultima gara contro il Mantova per 0-1, un risultato che interrompe una striscia positiva costruita nelle settimane precedenti. I liguri restano comunque una squadra difficile da affrontare in casa, come dimostrato dalla vittoria esterna per 1-2 sul campo del Calcio Padova nel turno precedente.

L'Avellino di Alessandro Nesta arriva a Chiavari dopo una sconfitta per 0-1 contro il Calcio Padova nell'ultimo turno, un risultato che frena il momento positivo dei campani. Prima di quel ko, la squadra aveva battuto la Sampdoria per 4-1 e pareggiato 1-1 contro il Cesena, segnali di una squadra capace di produrre calcio di qualità.

Nesta dovrà trovare le contromisure giuste per non subire una seconda sconfitta consecutiva, mentre Chiappella cercherà di riportare i suoi su una traiettoria vincente dopo il passo falso interno.

Una partita che può spostare equilibri in una classifica corta, con entrambe le formazioni motivate a tornare ai tre punti. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Virtus Entella, Andrea Chiappella non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano infortuni o squalifiche segnalati al momento, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per l'Avellino, Alessandro Nesta non ha reso nota la probabile formazione. Non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o indisponibili, e la situazione verrà aggiornata a ridosso della gara.

Stato di forma

La Virtus Entella presenta nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I liguri arrivano dalla sconfitta per 0-1 contro il Mantova, preceduta dal successo esterno per 1-2 sul campo del Calcio Padova. Nel periodo considerato la squadra di Chiappella ha segnato sette reti e ne ha incassate sette, con due pareggi consecutivi tra settembre e ottobre prima della vittoria di Padova.

L'Avellino mostra nelle ultime cinque gare un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultima uscita si è conclusa con la sconfitta per 0-1 contro il Calcio Padova, mentre in precedenza i campani avevano battuto la Sampdoria per 4-1 e pareggiato 1-1 contro il Cesena. La squadra di Nesta ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque nelle cinque partite considerate.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato in Serie B il 15 marzo 2026, la Virtus Entella ha ospitato l'Avellino perdendo per 1-2. In precedenza, nel settembre 2025, l'Avellino si era imposto per 2-0 in casa in Serie B. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il bilancio complessivo registra due vittorie per l'Avellino, una per la Virtus Entella e due pareggi.

Classifica





In Serie B, l'Avellino occupa l'ottavo posto e si trova nell'area play-off, mentre la Virtus Entella è dodicesima e punta a risalire verso la parte alta della classifica: un confronto che riflette ambizioni simili in una graduatoria ancora molto aperta.





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