Dove vedere Verona-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Notte decisiva per quanto riguarda la corsa alla prossima Champions League.

La Roma è padrona del proprio destino e all'ultima giornata fa visita al Verona già retrocesso in Serie B da un paio di settimane: con una vittoria i giallorossi sarebbero certi di chiudere tra le prime quattro e andrebbero a coronare il sogno di tornare in Champions League a distanza di sette anni dall'ultima partecipazione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Verona-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Verona e Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Verona-Roma in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Verona-Roma: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Verona e Roma, valida per la 38esima e penultima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 24 maggio, allo stadio Bentegodi di Verona, con fischio d’inizio ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona - Roma Probabile formazione Panchina Allenatore P. Sammarco Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini

Notizie sul Verona

Bowie guida l'attacco sorretto da Suslov, In mezzo al campo Lovric in regia con Akpa Akpro e Bernede mezzali. Belghali e Frese sulle fasce. Difesa a tre a protezione di Montipò: Edmundsson al centro del reparto, Nelsson e Valentini i braccetti.

Notizie sulla Roma

Gasperini perde N'Dicka, fermato da una lesione muscolare, Wesley per squalifica e verosimilmente dovrà fare a meno anche di Koné e Pellegrini: in difesa trova spazio Ghilardi, Celik e Rensch sugli esterni con El Aynaoui in mezzo al campo. Dybala e Pisilli alle spalle di Malen.

Probabili formazioni Verona-Roma

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. All. Sammarco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen. All. Gasperini.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica

La Roma è quarta in classifica: 71 punti per i giallorossi, a parimerito con la Milan, avanti per gli scontri diretti. Verona, invece, penultimo a quota 21.