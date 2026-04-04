Dove vedere Verona-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Serie A torna con la trentunesima giornata, spalmata tra sabato 4 e lunedì 6 aprile: squadre in campo anche a Pasqua e Pasquetta dunque.

Impegno in trasferta per la Fiorentina che, dopo aver fermato l'Inter prima della sosta, fa visita a un Verona in condizioni di classifica disperate: scaligeri ultimi assieme al Pisa a quota 18 punti, undici in meno dei viola che farebbero un bel passo in avanti in caso di bottino pieno.

Lo scorso 14 dicembre, il Verona ottenne proprio al 'Franchi' una delle tre vittorie fatte registrare finora: decisiva la doppietta di Orban, in mezzo il momentaneo pareggio causato dall'autorete di Nunez.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Verona-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Per seguire Verona-Fiorentina bisognerà sintonizzarsi su DAZN tramite l'app disponibile per il download su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Gli abbonati Sky possono sottoscrivere il servizio 'Zona DAZN' e assistere alla sfida del 'Bentegodi' sul canale DAZN 1 (numero 214 dell'offerta dell'emittente satellitare).

Come guardare ovunque con una VPN

Verona-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Verona-Fiorentina si gioca sabato 4 aprile 2026 allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona. Calcio d'inizio alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Verona

Sammarco ancora con la coppia Bowie-Orban, dubbio sulla fascia sinistra dove potrebbe spuntarla Frese, ma in corsa restano Oyegoke e il recuperato Bradaric. Suslov insidia Harroui per una maglia a centrocampo, Edmundsson confermato nel terzetto difensivo.

Notizie sulla Fiorentina

Da monitorare le condizioni di Dodo e Mandragora, pronti al loro posto Solomon (con Parisi che scalerebbe dietro) e Ndour. Completamente ristabilito Kean, a segno due volte tra Irlanda del Nord e Bosnia con la Nazionale.

Formazioni ufficiali Verona-Fiorentina

VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica