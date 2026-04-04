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Serie A
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Stadio M. A. Bentegodi
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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Verona-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Hellas Verona vs Fiorentina
Hellas Verona
Fiorentina

La Fiorentina fa visita al Verona nel 31° turno di Serie A: tutto su formazioni, canale tv e diretta streaming della sfida del 'Bentegodi'.

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La Serie A torna con la trentunesima giornata, spalmata tra sabato 4 e lunedì 6 aprile: squadre in campo anche a Pasqua e Pasquetta dunque.

Impegno in trasferta per la Fiorentina che, dopo aver fermato l'Inter prima della sosta, fa visita a un Verona in condizioni di classifica disperate: scaligeri ultimi assieme al Pisa a quota 18 punti, undici in meno dei viola che farebbero un bel passo in avanti in caso di bottino pieno.

Lo scorso 14 dicembre, il Verona ottenne proprio al 'Franchi' una delle tre vittorie fatte registrare finora: decisiva la doppietta di Orban, in mezzo il momentaneo pareggio causato dall'autorete di Nunez.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Verona-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Per seguire Verona-Fiorentina bisognerà sintonizzarsi su DAZN tramite l'app disponibile per il download su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Gli abbonati Sky possono sottoscrivere il servizio 'Zona DAZN' e assistere alla sfida del 'Bentegodi' sul canale DAZN 1 (numero 214 dell'offerta dell'emittente satellitare).

Come guardare ovunque con una VPN 

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Verona-Fiorentina: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio M. A. Bentegodi

Verona-Fiorentina si gioca sabato 4 aprile 2026 allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona. Calcio d'inizio alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni Hellas Verona - Fiorentina

Hellas VeronaHome team crest

3-5-2

Formazione

4-3-3

Home team crestFIO
1
C
L. Montipo
5
A. Edmundsson
15
V. Nelsson
3
M. Frese
63
R. Gagliardini
11
J. Akpa Akpro
24
A. Bernede
2
D. Oyegoke
7
R. Belghali
18
K. Bowie
16
G. Orban
43
C
D. de Gea
15
P. Comuzzo
6
L. Ranieri
5
M. Pongracic
21
R. Gosens
27
C. Ndour
80
G. Fabbian
44
N. Fagioli
20
M. Kean
17
J. Harrison
10
A. Gudmundsson

4-3-3

FIOAway team crest

VER
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sammarco

FIO
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Vanoli

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Verona

Sammarco ancora con la coppia Bowie-Orban, dubbio sulla fascia sinistra dove potrebbe spuntarla Frese, ma in corsa restano Oyegoke e il recuperato Bradaric. Suslov insidia Harroui per una maglia a centrocampo, Edmundsson confermato nel terzetto difensivo.

Notizie sulla Fiorentina

Da monitorare le condizioni di Dodo e Mandragora, pronti al loro posto Solomon (con Parisi che scalerebbe dietro) e Ndour. Completamente ristabilito Kean, a segno due volte tra Irlanda del Nord e Bosnia con la Nazionale.

Formazioni ufficiali Verona-Fiorentina

VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

Forma

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

FIO
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

VER

Ultime 5 partite

FIO

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

6

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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