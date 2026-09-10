Dove vedere Venezia-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 11 set 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

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Venezia-Fiorentina: venerdì 11 settembre ore 20.45

Venezia e Fiorentina si affrontano allo Stadio Pierluigi Penzo in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

I lagunari attraversano un periodo nero: quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, con l'ultima arrivata per 3-2 contro il Frosinone. Giovanni Stroppa cerca risposte da una squadra che fatica a trovare continuità.

La Fiorentina arriva a Venezia con una veste completamente nuova. Paolo Vanoli è stato richiamato sulla panchina viola dopo l'esonero di Fabio Grosso, sollevato dall'incarico dopo sole tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato.

Il ritorno di Vanoli non è privo di complessità. Il tecnico aveva già guidato la Fiorentina nella scorsa stagione, raddrizzando un campionato partito male, e ora si ritrova in una situazione per certi versi simile. Sullo sfondo restano le tensioni post-esonero di Grosso, con la società che valuta possibili azioni disciplinari nei confronti del suo ormai ex allenatore.

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Formazioni

In casa Venezia, Giovanni Stroppa deve fare a meno di Sverko, Adorante, Franjic, Bella-Kotchap e Basic, tutti indisponibili per infortunio. Il probabile undici titolare vede Filip Stankovic in porta, con Haps, Matias Moreno, Schingtienne; Hainaut, Sohm, Kike Perez, Busio, Sagrado; Yeboah-Adams.

Paolo Vanoli ritrova una Fiorentina con alcune assenze: out Fabiano Parisi e forse anche Christ Inao Oulai, oltre a Riccardo Sottil. Il probabile undici viola dovrebbe schierare David de Gea tra i pali, con Victor Valdepenas, Viery, Radu Dragusin e Joao Mario in difesa, Cher Ndour, Nicolò Fagioli e Arthur Atta a centrocampo, e Alieu Njie, Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono in attacco.

Stato di forma

Il Venezia arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: quattro sconfitte nelle ultime cinque tra tutte le competizioni, con l'unica vittoria ottenuta contro il Modena per 3-2 in Coppa Italia. Nelle ultime quattro gare i lagunari hanno subito nove gol segnandone appena tre, con le sconfitte contro Milan (0-2) e Lecce (2-0) che fotografano le difficoltà.

Anche la Fiorentina non sta meglio: tre sconfitte di fila in Serie A prima del cambio in panchina, con il pesante 4-0 subito dalla Roma e il 3-0 contro il Frosinone che hanno accelerato la decisione societaria. L'unica nota positiva nel recente passato viola resta la vittoria per 4-1 sul Benevento in Coppa Italia.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 12 maggio 2025 in Serie A, il Venezia si impose per 2-1 in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri ufficiali tra le due formazioni, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio, con la Fiorentina che aveva vinto 1-0 nell'aprile 2022 e il Venezia che si era imposto 1-0 nell'ottobre 2021.

Classifica













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