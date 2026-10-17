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Serie C
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Dove vedere Vado-Sambenedettese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Vado vs Sambenedettese
Vado
Sambenedettese
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Vado e Sambenedettese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Vado-Sambenedettese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

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Come vedere Vado-Sambenedettese con una VPN

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Vado-Sambenedettese: data e orario

Il Vado ospita la Sambenedettese in una sfida del Girone B di Serie C che vale punti pesanti per entrambe le squadre.

I liguri arrivano a questo appuntamento dopo un momento di forma positivo: due vittorie consecutive, prima contro il Forlì e poi contro il Perugia, hanno ridato slancio a una squadra che nelle settimane precedenti aveva faticato a trovare continuità.

La Sambenedettese, dal canto suo, attraversa un periodo più complicato. I rossoblu marchigiani hanno raccolto un pareggio nell'ultima uscita contro il Latina, risultato che non ha allontanato le preoccupazioni in chiave classifica.

Il rendimento difensivo della Sambenedettese resta un tema aperto: nelle ultime cinque partite la squadra ha segnato e subito gol con una certa regolarità, ma la discontinuità nei risultati pesa sulla sua posizione in graduatoria.

Per il Vado, invece, consolidare i progressi recenti contro una diretta avversaria rappresenta un'occasione concreta per guadagnare terreno.

Uno scontro diretto tra squadre che occupano zone diverse della classifica, con ambizioni e urgenze differenti ma uguale bisogno di punti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per il Vado non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli sulla rosa saranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Sambenedettese la situazione è analoga: non ci sono dati certi su assenze o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno rese note nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

VAD

VAD - Forma

LIV
S3-2
PES
S0-1
TOR
D0-0
FOR
V1-0
PER
V0-2
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
SAM

SAM - Forma

ATA
S2-3
PNS
D1-1
CAM
S1-2
GRO
V1-3
LAT
D1-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Vado ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. La squadra ligure viene da due successi consecutivi: prima il 2-0 al Perugia, poi l'1-0 al Forlì. In precedenza, il Vado aveva pareggiato 0-0 con il Torres e perso contro Pescara e Livorno. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato quattro reti e ne ha subite quattro.

La Sambenedettese ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Latina, mentre il successo più significativo resta il 3-1 in casa del Grosseto. I rossoblu hanno perso contro il Campobasso per 2-1 e contro l'Atalanta U23 per 3-2, pareggiando anche 1-1 con il Pianese. In totale, la Sambenedettese ha segnato otto gol e ne ha subiti otto nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Vado e Sambenedettese. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
9621165+1120
V
S
V
V
V
3
GrossetoGrossetoGRO
105412113+819
D
V
S
V
V
4
LivornoLivornoLIV
104421514+116
D
D
S
V
D
5
TorresTorresTOR
94321110+115
V
D
D
D
V
6
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
8422127+514
S
S
V
V
D
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
9342118+313
D
V
S
D
D
8
PerugiaPerugiaPER
9414914-513
S
V
V
S
S
9
CampobassoCampobassoCAM
93331314-112
S
D
V
D
D
10
PescaraPescaraPES
93331112-112
D
V
S
V
D
11
ForliForliFOR
92521413+111
D
S
D
D
D
12
VadoVadoVAD
932488011
V
V
D
S
S
13
LatinaLatinaLAT
9243910-110
V
D
D
S
D
14
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
15
Atalanta U23Atalanta U23ATA
8305813-59
S
S
S
V
V
16
PianesePianesePNS
9144610-47
D
V
S
D
S
17
PinetoPinetoPIN
8143611-57
S
S
D
D
V
18
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
19
SambenedetteseSambenedetteseSAM
91351215-36
D
V
S
D
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B di Serie C, il Vado occupa la dodicesima posizione, mentre la Sambenedettese si trova al diciannovesimo posto. I liguri si trovano in una zona di classifica tranquilla, mentre i rossoblu marchigiani sono invischiati nella lotta per evitare la retrocessione: questo rende la sfida particolarmente significativa per gli ospiti.


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