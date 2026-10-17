Serie C - Game Week 10 17 ott 2026 - 08:30

Vado-Sambenedettese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

Come vedere Vado-Sambenedettese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Vado-Sambenedettese: data e orario

Il Vado ospita la Sambenedettese in una sfida del Girone B di Serie C che vale punti pesanti per entrambe le squadre.

I liguri arrivano a questo appuntamento dopo un momento di forma positivo: due vittorie consecutive, prima contro il Forlì e poi contro il Perugia, hanno ridato slancio a una squadra che nelle settimane precedenti aveva faticato a trovare continuità.

La Sambenedettese, dal canto suo, attraversa un periodo più complicato. I rossoblu marchigiani hanno raccolto un pareggio nell'ultima uscita contro il Latina, risultato che non ha allontanato le preoccupazioni in chiave classifica.

Il rendimento difensivo della Sambenedettese resta un tema aperto: nelle ultime cinque partite la squadra ha segnato e subito gol con una certa regolarità, ma la discontinuità nei risultati pesa sulla sua posizione in graduatoria.

Per il Vado, invece, consolidare i progressi recenti contro una diretta avversaria rappresenta un'occasione concreta per guadagnare terreno.

Uno scontro diretto tra squadre che occupano zone diverse della classifica, con ambizioni e urgenze differenti ma uguale bisogno di punti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per il Vado non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli sulla rosa saranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Sambenedettese la situazione è analoga: non ci sono dati certi su assenze o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno rese note nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Vado ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. La squadra ligure viene da due successi consecutivi: prima il 2-0 al Perugia, poi l'1-0 al Forlì. In precedenza, il Vado aveva pareggiato 0-0 con il Torres e perso contro Pescara e Livorno. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato quattro reti e ne ha subite quattro.

La Sambenedettese ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Latina, mentre il successo più significativo resta il 3-1 in casa del Grosseto. I rossoblu hanno perso contro il Campobasso per 2-1 e contro l'Atalanta U23 per 3-2, pareggiando anche 1-1 con il Pianese. In totale, la Sambenedettese ha segnato otto gol e ne ha subiti otto nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Vado e Sambenedettese. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, il Vado occupa la dodicesima posizione, mentre la Sambenedettese si trova al diciannovesimo posto. I liguri si trovano in una zona di classifica tranquilla, mentre i rossoblu marchigiani sono invischiati nella lotta per evitare la retrocessione: questo rende la sfida particolarmente significativa per gli ospiti.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV