Coppa del Mondo - Mondiali - Girone K Mexico City Stadium

La partita tra Uzbekistan e Colombia è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Uzbekistan-Colombia con una VPN

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Uzbekistan-Colombia: data e orario

L'Uzbekistan fa il suo storico debutto sulla scena mondiale affrontando la Colombia nel Girone K della Coppa del Mondo FIFA 2026. La partita si disputa all'Estadio Azteca di Città del Messico, uno degli stadi più iconici del calcio mondiale, che ospita i Mondiali per la terza volta nella sua storia.

I Lupi Bianchi di Fabio Cannavaro arrivano a questa sfida con la consapevolezza di essere la prima nazione dell'Asia Centrale ad aver conquistato un posto alla fase finale di un Mondiale. Un traguardo storico ottenuto grazie a un percorso di qualificazione solido, culminato con una vittoria per 3-0 sul Qatar che ha blindato il passaggio diretto alla fase finale nordamericana.

Dall'altra parte c'è una Colombia che non ha bisogno di presentazioni. I Cafeteros, guidati da Néstor Lorenzo, tornano al Mondiale dopo l'assenza del 2022 con una delle rose più talentuose del continente sudamericano. La loro qualificazione è stata dominante: 28 reti segnate nel ciclo CONMEBOL, con vittorie memorabili contro Brasile e Argentina in casa.

Il fulcro del gioco colombiano resta James Rodríguez, il trequartista che ha scritto pagine indelebili nella storia del torneo nel 2014. Attorno a lui, Luis Díaz rappresenta la minaccia più concreta sulle fasce, mentre la coppia Lerma-Ríos garantisce solidità in mezzo al campo.

Per l'Uzbekistan, Eldor Shomurodov guida l'attacco supportato dalla fantasia di Abbosbek Fayzullayev. La difesa, con Abdukodir Khusanov in cabina di regia, dovrà resistere alla pressione di un avversario abituato a palcoscenici ben più grandi.

Nel Girone K, con Portogallo e RD Congo a completare il quadro, partire con il piede giusto è fondamentale per entrambe le squadre. Ecco tutto quello che devi sapere per seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Fabio Cannavaro dovrebbe schierare l'Uzbekistan con questo undici di partenza: Utkir Yusupov; Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev; Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullayev, Akmal Mozgovoy; Eldor Shomurodov. L'unica assenza confermata è quella di Jaloliddin Masharipov, out per infortunio. Non risultano squalificati.

Néstor Lorenzo ha a disposizione l'intera rosa colombiana, senza infortuni né squalifiche da segnalare. Il probabile undici dei Cafeteros è: Camilo Vargas; Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, Daniel Munoz; Richard Rios, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez. Ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 10 J. Masharipov Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Uzbekistan arriva alla sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque amichevoli. La sconfitta più recente è arrivata contro l'Olanda per 2-1 l'8 giugno, preceduta dal ko per 2-0 contro il Canada. Sul fronte positivo, i Lupi Bianchi hanno battuto il Gabon per 3-1 e pareggiato 2-2 con la Cina. Complessivamente, nelle ultime cinque partite hanno segnato otto reti e ne hanno subite sette.

La Colombia si presenta in forma decisamente migliore: tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte negli ultimi cinque impegni. Il 7 giugno hanno liquidato la Giordania per 2-0, mentre il 1° giugno avevano battuto il Costarica per 3-1. Da segnalare anche il netto 3-0 rifilato all'Australia a novembre 2025. Le uniche note negative sono le sconfitte contro Francia (3-1) e Croazia (2-1) a marzo. In totale, i Cafeteros hanno segnato nove gol e ne hanno incassati sei.

Precedenti

Non esistono precedenti tra Uzbekistan e Colombia nei dati disponibili. La sfida del 17 giugno all'Estadio Azteca rappresenta il primo incontro ufficiale tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone K dei Mondiali 2026, la Colombia occupa attualmente la prima posizione, mentre l'Uzbekistan si trova al quarto posto prima del calcio d'inizio di questa partita inaugurale.





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