Serie A - Game Week 7 18 ott 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in live streaming.

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Udinese-Lecce: data e orario

Al Bluenergy Stadium di Udine va in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Lecce, due squadre che arrivano a questo appuntamento con urgenza di punti e bilanci recenti tutt'altro che incoraggianti.

I friulani di Kosta Runjaic attraversano un momento difficile: quattro sconfitte consecutive in campionato hanno appesantito la classifica e messo sotto pressione la panchina bianconera. L'ultima, il 2-1 interno contro il Torino, ha evidenziato fragilità difensive che il tecnico tedesco dovrà correggere.

L'Udinese perde ancora pezzi in infermeria. Oltre agli assenti di lungo corso, il club friulano deve rinunciare a Nicolò Zaniolo, la cui assenza priva Runjaic di qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco non se la passa meglio. I salentini hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, compreso il più recente 1-2 contro il Bologna, e cercano una continuità che finora è mancata del tutto.

Anche i giallorossi fanno i conti con l'infermeria: Di Francesco non potrà contare su Berisha, Scott, Stulic e Ilic, assenze che limitano le opzioni soprattutto a centrocampo.

In classifica entrambe le squadre si trovano nella zona calda, con l'Udinese al quindicesimo posto e il Lecce al tredicesimo: una posizione che rende questo scontro diretto pesante per entrambe le parti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

L'Udinese di Runjaic scende in campo con Okoye tra i pali, una linea difensiva composta da Solet, Bertola ed Ebosse e un centrocampo con Vojvoda, Chakvetadze, Ekkelenkamp, Karlstroem, Zarraga e Kamara a supporto dell'unica punta Unai Gomez. Out per infortunio Gueye, Zaniolo, Abankwah, Zanoli e Bayo.

Il Lecce di Di Francesco si affida a Falcone in porta, con Tiago Gabriel, Veiga e Gallo in difesa e Siebert, Fofana, Maleh, Coulibaly e Fatah a centrocampo, con Paco Esteban e Pierotti davanti. Indisponibili Berisha, Scott, Stulic e Ilic.

Stato di forma

L'Udinese arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni conta zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Torino in Serie A, mentre il pesante 5-3 subito dall'Inter fotografa le difficoltà difensive del periodo. In cinque partite i friulani hanno segnato sei gol e ne hanno incassati dieci.

Il Lecce non offre un quadro migliore: quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque gare di campionato. I giallorossi hanno perso 1-2 contro il Bologna nell'ultimo impegno, dopo il 3-0 subito dal Milan. L'unica nota positiva del periodo rimane il 3-2 sul Monza. In cinque partite la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato in Serie A il 8 febbraio 2026, il Lecce ha battuto l'Udinese per 2-1 in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri tra le due squadre, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio, con l'Udinese che si era imposta 3-2 al Friuli nell'ottobre 2025 e il Lecce che aveva vinto 2-1 al Via del Mare nel febbraio 2026.

Classifica





In Serie A l'Udinese occupa il quindicesimo posto e il Lecce il tredicesimo: entrambe le squadre si trovano in una zona di classifica che non lascia margine di errore, rendendo questo scontro diretto particolarmente delicato in ottica salvezza.





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