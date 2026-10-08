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GOAL

Dove vedere tutte le partite dell'Avellino in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Avellino
Serie B

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite dell'Avellino in Serie B per la stagione 2026/27.

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Avellino vs Sampdoria
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel

La Serie B 2026/27 è iniziata e i tifosi dell'Avellino hanno diverse possibilità per seguire le partite dei biancoverdi nella stagione 2026/27. Tutte le gare del campionato sono trasmesse da DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega disponibile in streaming su Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Avellino su DAZN: quale abbonamento scegliere

Per guardare tutte le partite dell'Avellino è possibile sottoscrivere DAZN Goal, il piano che comprende l'intera Serie B. Gli incontri possono essere seguiti in diretta streaming e recuperati successivamente on demand.

Il prezzo è di 19,99 euro al mese per l'abbonamento mensile. Chi sceglie la formula annuale può pagare 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure versare 129 euro in un'unica soluzione.

Scopri le migliori offerteAbbonati a DAZN

LaB Channel: tutte le gare dei biancoverdi in streaming

Anche LaB Channel offre la copertura completa del campionato cadetto. Il servizio è disponibile attraverso Amazon Prime Video e OneFootball TV e prevede un abbonamento mensile a partire da 9,99 euro.

Gli appassionati possono così scegliere tra le due piattaforme per seguire tutte le sfide dell'Avellino, verificando le condizioni dell'offerta prima di attivare il servizio.

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