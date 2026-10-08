Dove vedere tutte le partite dell'Avellino in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Avellino vs Sampdoria DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel

La Serie B 2026/27 è iniziata e i tifosi dell'Avellino hanno diverse possibilità per seguire le partite dei biancoverdi nella stagione 2026/27. Tutte le gare del campionato sono trasmesse da DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega disponibile in streaming su Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Avellino su DAZN: quale abbonamento scegliere

Per guardare tutte le partite dell'Avellino è possibile sottoscrivere DAZN Goal, il piano che comprende l'intera Serie B. Gli incontri possono essere seguiti in diretta streaming e recuperati successivamente on demand.

Il prezzo è di 19,99 euro al mese per l'abbonamento mensile. Chi sceglie la formula annuale può pagare 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure versare 129 euro in un'unica soluzione.

LaB Channel: tutte le gare dei biancoverdi in streaming

Anche LaB Channel offre la copertura completa del campionato cadetto. Il servizio è disponibile attraverso Amazon Prime Video e OneFootball TV e prevede un abbonamento mensile a partire da 9,99 euro.

Gli appassionati possono così scegliere tra le due piattaforme per seguire tutte le sfide dell'Avellino, verificando le condizioni dell'offerta prima di attivare il servizio.