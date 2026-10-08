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Matteo Tramoni PisaGetty Images
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Dove vedere tutte le partite del Pisa in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Serie B
Pisa

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Pisa in Serie B per la stagione 2026/27.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL PISA IN SERIE B

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Sassuolo vs Milan
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Udinese vs Milan
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Per seguire tutte le partite del Pisa in Serie B nella stagione 2026/27 è possibile affidarsi a DAZN e a LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Le due piattaforme trasmettono le gare del campionato cadetto, consentendo ai tifosi nerazzurri di seguire il percorso della squadra nel corso della stagione.

Per vedere le partite del Pisa in campionato è quindi possibile scegliere tra DAZN e LaB Channel, quest'ultimo accessibile tramite Amazon Prime Video.

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