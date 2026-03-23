Dove vedere Turchia-Romania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Italia nel percorso A, Turchia e Romania nel percorso B.

Tra le partite previste dai Playoff Mondiali spicca anche l'incrocio tra la Nazionale di Vincenzo Montella e quella dell'eterno Mircea Lucescu, che si sfideranno in un dentro o fuori che stabilirà chi contenderà a Slovacchia o Kosovo - avversarie nell'altra semifinale - lo slot che consentirà di partecipare al torneo iridato in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti. In caso di parità al 90', supplementari ed eventualmente rigori.

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Come guardare Turchia-Romania in diretta? Canale TV e diretta streaming

Il Playoff Turchia-Romania sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

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Turchia-Romania: ora di inizio

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Turchia-Romania si gioca giovedì 26 marzo 2026, alle ore 18:00, al Tupras Stadium di Istanbul.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Turchia - Romania Probabile formazione Panchina Allenatore V. Montella Probabile formazione Panchina Allenatore M. Lucescu

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Turchia-Romania

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Guler, Yildiz, Yilmaz; Akturkoglu. Ct. Montella.

ROMANIA (4-3-3): Tarnovanu; Ratiu, Ghita, Eissat, Bancu; Tanase, Screciu, Dragomir; Man, Birligea, Baiaram. Ct. Lucescu.

Forma

Partite tra le due squadre