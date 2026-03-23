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Claudio D'Amato

Dove vedere Turchia-Romania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Turchia-Romania semifinale del percorso B dei Playoff Mondiali: tutte le info sul match, comprese le formazioni, il canale tv e la copertura streaming.

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Italia nel percorso A, Turchia e Romania nel percorso B.

Tra le partite previste dai Playoff Mondiali spicca anche l'incrocio tra la Nazionale di Vincenzo Montella e quella dell'eterno Mircea Lucescu, che si sfideranno in un dentro o fuori che stabilirà chi contenderà a Slovacchia o Kosovo - avversarie nell'altra semifinale - lo slot che consentirà di partecipare al torneo iridato in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti. In caso di parità al 90', supplementari ed eventualmente rigori.

Tutto su Turchia-Romania: canale tv, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Turchia-Romania in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Il Playoff Turchia-Romania sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

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Turchia-Romania: ora di inizio

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Tupras Stadyumu

Turchia-Romania si gioca giovedì 26 marzo 2026, alle ore 18:00, al Tupras Stadium di Istanbul.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Turchia - Romania

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Montella

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Lucescu

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Turchia-Romania

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Guler, Yildiz, Yilmaz; Akturkoglu. Ct. Montella.

ROMANIA (4-3-3): Tarnovanu; Ratiu, Ghita, Eissat, Bancu; Tanase, Screciu, Dragomir; Man, Birligea, Baiaram. Ct. Lucescu.

Forma

TUR
-Forma

Goal segnato (subito)
14/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ROU
-Forma

Goal segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

TUR

Ultime 5 partite

ROU

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

4

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
0/5
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