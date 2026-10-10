Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 06:30

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

Come vedere Torres-Atalanta U23 con una VPN

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Torres-Atalanta U23: data e orario

Torres e Atalanta U23 si affrontano nel Girone B della Serie C 2026/27, in una sfida che mette di fronte due squadre che cercano continuità in una fase delicata della stagione.

I sardi occupano la nona posizione in classifica e arrivano a questo appuntamento dopo un periodo di alti e bassi: tre pareggi consecutivi hanno frenato la spinta iniziale, anche se le vittorie su Pianese e Ostia Mare avevano fatto ben sperare.

L'Atalanta U23, dodicesima nel girone, ha mostrato un rendimento discontinuo nelle ultime settimane. La squadra nerazzurra alterna prestazioni convincenti a passi falsi che ne complicano la risalita.

Il recente ko contro il Ravenna pesa ancora, ma le vittorie contro Sambenedettese e Pescara confermano le potenzialità di un gruppo giovane che cresce partita dopo partita.

Tra le due squadre esistono precedenti recenti e significativi: l'ultimo incrocio, nella scorsa stagione, ha restituito esiti opposti e spettacolari, con una goleada nerazzurra che aveva ribaltato la sconfitta subita pochi giorni prima.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vedere Torres-Atalanta U23 in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali sulla formazione e sugli indisponibili della Torres: aggiornamenti su infortuni, squalifiche e probabili titolari saranno aggiunti a ridosso del fischio d'inizio.

Anche per l'Atalanta U23 le notizie sulla rosa restano incomplete: non sono stati comunicati dati su infortuni o squalifiche. La probabile formazione nerazzurra verrà resa nota nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

La Torres arriva a questa partita con un ruolino recente di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare di Serie C. I rossoblù non perdono da fine settembre, ma faticano a sbloccarsi: l'ultimo risultato utile è il pareggio per 1-1 contro il Campobasso, che segue lo 0-0 con il Vado e un altro 1-1 contro il Forlì. In totale, nelle ultime cinque partite, la Torres ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque.

L'Atalanta U23 ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La squadra bergamasca ha perso 0-2 contro il Ravenna nella gara più recente, ma in precedenza aveva battuto la Sambenedettese per 3-2 in trasferta e il Pescara per 2-1. Nelle cinque partite considerate, i nerazzurri hanno realizzato otto reti e ne hanno incassate sei.

Precedenti

Nei precedenti più recenti tra le due squadre emergono risultati estremi e difficilmente prevedibili. L'ultimo scontro diretto, disputato nel maggio 2025 in Serie C, ha visto la Torres imporsi per 2-1 in casa. Pochi giorni prima, però, l'Atalanta U23 aveva travolto i sardi per 7-1 nel match giocato in casa propria, con un divario di gol che racconta quanto i due confronti siano stati agli antipodi.

Classifica





Nel Girone B della Serie C 2026/27, la Torres occupa la nona posizione mentre l'Atalanta U23 è dodicesima: entrambe le squadre puntano a risalire la classifica e questo scontro diretto assume un peso specifico nella corsa verso le zone alte del girone.





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