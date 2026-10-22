Dove vedere Torino-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 23 ott 2026 - 14:45 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Monza è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la gara.

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Torino-Monza: venerdì 23 ottobre ore 20:45

Torino e Monza si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino in una sfida di Serie A che arriva in un momento di grande entusiasmo per le due squadre.

I granata di Ignazio Abate arrivano sull'onda di due vittorie consecutive: dopo il 2-1 all'Udinese, il Toro ha dominato il Parma per 3-0 al Tardini, con Giovanni Simeone protagonista assoluto con una doppietta e un rendimento finalmente all'altezza delle aspettative.

Il Monza di Ivan Juric dall'altra parte può sorridere grazie a Gustavo Varela: l'attaccante biancorosso ha segnato otto gol in sette partite tra Serie A e Coppa Italia, inclusa una doppietta nel 4-0 rifilato al Cagliari nell'ultima giornata.

Juric deve però fare i conti con una lista infortuni significativa, che limita le scelte a disposizione e complica la preparazione della trasferta torinese.

Abate, dal canto suo, può contare su un gruppo in crescita e sulla spinta di risultati che stanno consolidando la posizione dei granata in classifica.

Una sfida tra una squadra in fiducia e una in cerca di continuità: il campo darà le risposte. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il Torino di Abate deve rinunciare a Ricardo Rodriguez, Ilkhan e Fortini per infortunio. Il probabile undici granata vede Perri in porta, con Comuzzo, Ismajli, Coco in difesa, Belghali, Mandragora, Bragança, Vlasic e Cacciamani a centrocampo, e Adams e Simeone in attacco.

Il Monza di Juric affronta la trasferta con diverse assenze: out Lucchesi, Pessina, Ziolkowski, Toure, Maye e Zeballos per infortunio. La probabile formazione brianzola dovrebbe vedere Toernqvist tra i pali, con Goglichidze, Kouadio, Carboni in difesa, Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas, e Robinson-Mota a supporto di Varela.

Stato di forma

Il Torino ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I granata vengono dal netto 3-0 al Parma, che ha fatto seguito al 2-1 contro l'Udinese: due successi consecutivi che testimoniano un momento di forma positivo. In precedenza, la squadra di Abate aveva pareggiato 1-1 col Bologna, perso 2-0 contro la Roma e vinto 2-1 in trasferta contro la Fiorentina.

Il Monza presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I biancorossi vengono dal convincente 4-0 rifilato al Cagliari, ma in precedenza avevano perso 3-1 contro la Lazio. Nelle cinque partite del Monza si è segnato tanto, con un Gustavo Varela sempre più determinante.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 1° settembre 2026, quando il Monza si impose 1-0 in Coppa Italia sul campo del Torino. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio, con il Torino che aveva vinto 2-0 in casa del Monza nel marzo 2025 e i granata che si erano imposti 1-0 nel marzo 2024. Le due sfide di campionato del novembre 2024 e del novembre 2023 si erano invece chiuse sull'1-1.

Classifica





In Serie A il Torino è a 10 punti con il Napoli, riflettendo le ambizioni di una squadra che punta a consolidarsi nella metà alta della classifica. Il Monza è quattordicesimo con 7 e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria.





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