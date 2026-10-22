Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoMonza
Guarda su DAZNGuarda su NOW
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Torino-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Torino e Monza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie A - Game Week 8
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Monza è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la gara.

DAZN

DAZN

Iscriviti!

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Torino-Monza con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Torino-Monza: venerdì 23 ottobre ore 20:45

Torino e Monza si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino in una sfida di Serie A che arriva in un momento di grande entusiasmo per le due squadre.

I granata di Ignazio Abate arrivano sull'onda di due vittorie consecutive: dopo il 2-1 all'Udinese, il Toro ha dominato il Parma per 3-0 al Tardini, con Giovanni Simeone protagonista assoluto con una doppietta e un rendimento finalmente all'altezza delle aspettative.

Il Monza di Ivan Juric dall'altra parte può sorridere grazie a Gustavo Varela: l'attaccante biancorosso ha segnato otto gol in sette partite tra Serie A e Coppa Italia, inclusa una doppietta nel 4-0 rifilato al Cagliari nell'ultima giornata.

Juric deve però fare i conti con una lista infortuni significativa, che limita le scelte a disposizione e complica la preparazione della trasferta torinese.

Abate, dal canto suo, può contare su un gruppo in crescita e sulla spinta di risultati che stanno consolidando la posizione dei granata in classifica.

Una sfida tra una squadra in fiducia e una in cerca di continuità: il campo darà le risposte. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Torino - Monza

4-4-2
Torino crest
Torino
TOR
page.match.formation.title
Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
L. PerriL. PerriP. ComuzzoP. ComuzzoA. IsmajliA. IsmajliR. BelghaliR. BelghaliS. CocoS. CocoA. CacciamaniA. CacciamaniR. MandragoraR. MandragoraD. BragancaD. BragancaN. VlasicN. VlasicC. AdamsC. AdamsG. SimeoneG. SimeoneN. ToernqvistN. ToernqvistL. LucchesiL. LucchesiE. KouadioE. KouadioA. CarboniA. CarboniS. BirindelliS. BirindelliD. MotaD. MotaR. MangasR. MangasE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroF. OndoaF. OndoaJ. RobinsonJ. RobinsonG. VarelaG. Varela
Monza crest
Monza
MON
4-4-2
Torino

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • I. Abate
  • I. Juric

Il Torino di Abate deve rinunciare a Ricardo Rodriguez, Ilkhan e Fortini per infortunio. Il probabile undici granata vede Perri in porta, con Comuzzo, Ismajli, Coco in difesa, Belghali, Mandragora, Bragança, Vlasic e Cacciamani a centrocampo, e Adams e Simeone in attacco.

Il Monza di Juric affronta la trasferta con diverse assenze: out Lucchesi, Pessina, Ziolkowski, Toure, Maye e Zeballos per infortunio. La probabile formazione brianzola dovrebbe vedere Toernqvist tra i pali, con Goglichidze, Kouadio, Carboni in difesa, Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas, e Robinson-Mota a supporto di Varela.

Stato di forma

TOR

TOR - Forma

FIO
V1-2
ROM
S0-2
BOL
D1-1
UDI
V2-1
PAR
V0-3
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MON

MON - Forma

SAS
V2-1
CRE
S2-3
B29
D2-2
LAZ
S3-1
CGL
V4-0
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Torino ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I granata vengono dal netto 3-0 al Parma, che ha fatto seguito al 2-1 contro l'Udinese: due successi consecutivi che testimoniano un momento di forma positivo. In precedenza, la squadra di Abate aveva pareggiato 1-1 col Bologna, perso 2-0 contro la Roma e vinto 2-1 in trasferta contro la Fiorentina.

Il Monza presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I biancorossi vengono dal convincente 4-0 rifilato al Cagliari, ma in precedenza avevano perso 3-1 contro la Lazio. Nelle cinque partite del Monza si è segnato tanto, con un Gustavo Varela sempre più determinante.

Precedenti

Testa a testa

TorinoPareggioMonza
2
2
1
Coppa Italia
Torino badge
Torino
TOR
0
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
Torino badge
Torino
TOR
2
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Torino badge
Torino
TOR
1
FIN
5Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 1° settembre 2026, quando il Monza si impose 1-0 in Coppa Italia sul campo del Torino. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio, con il Torino che aveva vinto 2-0 in casa del Monza nel marzo 2025 e i granata che si erano imposti 1-0 nel marzo 2024. Le due sfide di campionato del novembre 2024 e del novembre 2023 si erano invece chiuse sull'1-1.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
D
S
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
S
D
V
V
V
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
V
V
D
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
V
S
V
S
D
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
S
V
D
S
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
S
S
V
S
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A il Torino è a 10 punti con il Napoli, riflettendo le ambizioni di una squadra che punta a consolidarsi nella metà alta della classifica. Il Monza è quattordicesimo con 7 e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google