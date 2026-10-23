Serie A - Game Week 8 23 ott 2026 - 14:45 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Monza è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la gara.

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Torino-Monza: data e orario

Il Torino ospita il Monza allo Stadio Olimpico Grande Torino in una sfida di Serie A che arriva in un momento di forma opposta per le due squadre.

I granata di Ignazio Abate si presentano con il vento in poppa: tre punti conquistati a Parma domenica scorsa, con un netto 3-0 firmato da una doppietta di Giovanni Simeone e dal gol di Che Adams. È la seconda vittoria consecutiva in campionato per il Toro, che sale a quota 10 punti.

Il Monza, invece, arriva da un pomeriggio ben diverso. La squadra di Ivan Juric ha battuto il Cagliari 4-0 nell'ultimo turno, un risultato che ha messo in luce Gustavo Varela, autore di una doppietta e già a otto gol in sette partite stagionali tra Serie A e Coppa Italia.

La posizione in classifica racconta però storie diverse: il Torino punta a consolidarsi nella zona tranquilla della graduatoria, mentre il Monza ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone pericolose.

Abate ritrova fiducia e continuità in un gruppo che sta crescendo, ma dovrà fare a meno di alcune pedine importanti. Juric, dal canto suo, può contare su un Varela in stato di grazia, anche se la lista degli infortuni continua a essere lunga.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Torino di Abate deve rinunciare a Franco Israel e Pietro Pellegri per infortunio. Il probabile undici titolare dei granata vede Perri in porta, con Comuzzo, Ismajli, Belghali, Coco, Cacciamani, Mandragora, Bragança, Vlasic, Adams e Simeone.

Il Monza di Juric fa i conti con le assenze di Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Idrissa Toure e Patrick Ciurria per infortunio. La probabile formazione brianzola vede Toernqvist tra i pali, con Lucchesi, Kouadio, Carboni, Birindelli, Mota, Mangas, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Robinson e Varela.

Stato di forma

Il Torino arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata vengono dal netto 3-0 rifilato al Parma, preceduto dal 2-1 sull'Udinese: due successi consecutivi che hanno dato slancio alla squadra di Abate. In cinque partite il Toro ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque.

Il Monza presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque, considerando anche le amichevoli. In Serie A i brianzoli hanno battuto il Cagliari 4-0 nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Lazio. In campionato il Monza ha mostrato un volto alterno, ma il rendimento di Varela rappresenta un fattore di continuità offensiva difficile da ignorare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al settembre 2026, quando il Monza si impose 1-0 sul Torino in Coppa Italia. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è di due vittorie per il Torino, due pareggi e una vittoria per il Monza, con le due formazioni che si sono affrontate prevalentemente in Serie A. L'unico risultato con reti bilanciato è stato l'1-1 del novembre 2024 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Classifica





In Serie A il Torino occupa la decima posizione, mentre il Monza si trova al quattordicesimo posto: i granata puntano a consolidarsi nella parte centrale della classifica, mentre i brianzoli cercano punti per allontanarsi dalla zona a rischio.





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