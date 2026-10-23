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Dove vedere Torino-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Torino vs Monza
Torino
Monza
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Torino e Monza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 8
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Monza è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la gara.

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Torino-Monza: data e orario

Il Torino ospita il Monza allo Stadio Olimpico Grande Torino in una sfida di Serie A che arriva in un momento di forma opposta per le due squadre.

I granata di Ignazio Abate si presentano con il vento in poppa: tre punti conquistati a Parma domenica scorsa, con un netto 3-0 firmato da una doppietta di Giovanni Simeone e dal gol di Che Adams. È la seconda vittoria consecutiva in campionato per il Toro, che sale a quota 10 punti.

Il Monza, invece, arriva da un pomeriggio ben diverso. La squadra di Ivan Juric ha battuto il Cagliari 4-0 nell'ultimo turno, un risultato che ha messo in luce Gustavo Varela, autore di una doppietta e già a otto gol in sette partite stagionali tra Serie A e Coppa Italia.

La posizione in classifica racconta però storie diverse: il Torino punta a consolidarsi nella zona tranquilla della graduatoria, mentre il Monza ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone pericolose.

Abate ritrova fiducia e continuità in un gruppo che sta crescendo, ma dovrà fare a meno di alcune pedine importanti. Juric, dal canto suo, può contare su un Varela in stato di grazia, anche se la lista degli infortuni continua a essere lunga.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Torino - Monza

4-4-2
Torino crest
Torino
TOR
page.match.formation.title
Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
L. PerriL. PerriP. ComuzzoP. ComuzzoA. IsmajliA. IsmajliR. BelghaliR. BelghaliS. CocoS. CocoA. CacciamaniA. CacciamaniR. MandragoraR. MandragoraD. BragancaD. BragancaN. VlasicN. VlasicC. AdamsC. AdamsG. SimeoneG. SimeoneN. ToernqvistN. ToernqvistL. LucchesiL. LucchesiE. KouadioE. KouadioA. CarboniA. CarboniS. BirindelliS. BirindelliD. MotaD. MotaR. MangasR. MangasE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroF. OndoaF. OndoaJ. RobinsonJ. RobinsonG. VarelaG. Varela
Monza crest
Monza
MON
4-4-2
Torino

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • I. Abate
  • I. Juric

Il Torino di Abate deve rinunciare a Franco Israel e Pietro Pellegri per infortunio. Il probabile undici titolare dei granata vede Perri in porta, con Comuzzo, Ismajli, Belghali, Coco, Cacciamani, Mandragora, Bragança, Vlasic, Adams e Simeone.

Il Monza di Juric fa i conti con le assenze di Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Idrissa Toure e Patrick Ciurria per infortunio. La probabile formazione brianzola vede Toernqvist tra i pali, con Lucchesi, Kouadio, Carboni, Birindelli, Mota, Mangas, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Robinson e Varela.

Stato di forma

TOR

TOR - Forma

FIO
V1-2
ROM
S0-2
BOL
D1-1
UDI
V2-1
PAR
V0-3
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MON

MON - Forma

SAS
V2-1
CRE
S2-3
B29
D2-2
LAZ
S3-1
CGL
V4-0
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Torino arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata vengono dal netto 3-0 rifilato al Parma, preceduto dal 2-1 sull'Udinese: due successi consecutivi che hanno dato slancio alla squadra di Abate. In cinque partite il Toro ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque.

Il Monza presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque, considerando anche le amichevoli. In Serie A i brianzoli hanno battuto il Cagliari 4-0 nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Lazio. In campionato il Monza ha mostrato un volto alterno, ma il rendimento di Varela rappresenta un fattore di continuità offensiva difficile da ignorare.

Precedenti

Testa a testa

TorinoPareggioMonza
2
2
1
Coppa Italia
Torino badge
Torino
TOR
0
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
Torino badge
Torino
TOR
2
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Torino badge
Torino
TOR
1
FIN
5Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al settembre 2026, quando il Monza si impose 1-0 sul Torino in Coppa Italia. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è di due vittorie per il Torino, due pareggi e una vittoria per il Monza, con le due formazioni che si sono affrontate prevalentemente in Serie A. L'unico risultato con reti bilanciato è stato l'1-1 del novembre 2024 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
D
S
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
S
D
V
V
V
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
V
V
D
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
V
S
V
S
D
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
S
V
D
S
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
S
S
V
S
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A il Torino occupa la decima posizione, mentre il Monza si trova al quattordicesimo posto: i granata puntano a consolidarsi nella parte centrale della classifica, mentre i brianzoli cercano punti per allontanarsi dalla zona a rischio.


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