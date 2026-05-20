Dove vedere Torino-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il programma dell'ultima giornata di Serie A si infiamma con il Derby della Mole.
La Juventus fa visita al Torino in occasione del match che farà calare il sipario sull'edizione 2025/26 della massima serie.
Come guardare Torino-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming
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Torino-Juventus: ora di inizio
Torino-Juventus si gioca domenica 24 maggio 2026, alle 20:45, allo stadio Via del Mare di Lecce.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Torino-Juventus
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Coulibaly; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D'Aversa.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.