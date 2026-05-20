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Michael Di Chiaro

Dove vedere Torino-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

La sfida tra Torino e Juventus è valevole per la 38esima e ultima giornata di Serie A: tutto sulla partita, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

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Il programma dell'ultima giornata di Serie A si infiamma con il Derby della Mole.

La Juventus fa visita al Torino in occasione del match che farà calare il sipario sull'edizione 2025/26 della massima serie.

Come guardare Torino-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Torino-Juventus sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Torino-Juventus: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Juventus si gioca domenica 24 maggio 2026, alle 20:45, allo stadio Via del Mare di Lecce.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Torino - Juventus

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Torino-Juventus

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Coulibaly; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D'Aversa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

Forma

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

TOR

Ultime 5 partite

JUV

0

Vittorie

3

Pareggi

2

Vittorie

1

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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