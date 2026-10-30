Serie A - Game Week 5 31 ott 2026 - 07:30

Ternana Femminile-Calcio Como 1907 sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Ternana Femminile-Calcio Como 1907: data e orario

La Ternana Femminile ospita il Calcio Como 1907 in un match di Serie A Femminile che mette di fronte due squadre con traiettorie di stagione molto diverse.

Le umbre di Marino Defendi arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta pesante: il 3-0 subito dal Milan nell'ultimo turno ha interrotto una striscia positiva di due vittorie consecutive, e ora la Ternana ha bisogno di una risposta immediata tra le mura amiche.

Il Como di Selena Mazzantini, invece, viaggia con una fiducia ben diversa. Le lombarde hanno collezionato tre risultati utili nelle ultime quattro uscite, con la vittoria esterna per 4-2 sulla Juventus che resta il punto più alto di un momento di forma convincente.

La classifica racconta molto di questo scontro diretto. Il Como occupa la terza posizione e punta a consolidare il proprio posto tra le grandi, mentre la Ternana si trova al sesto posto e non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole restare in corsa per le posizioni nobili della graduatoria.

Un pareggio per 2-2 contro il Sassuolo nell'ultima giornata ha comunque confermato la capacità del Como di non perdere terreno, anche nelle giornate meno brillanti. La squadra ha dimostrato carattere e continuità di rendimento nel corso delle ultime settimane.

Per la Ternana, giocare in casa rappresenta un'opportunità da non sprecare. Le umbre sanno che una sconfitta rischierebbe di complicare ulteriormente il loro cammino in campionato, proprio contro una delle squadre più in forma del momento.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Ternana, coach Marino Defendi non ha comunicato indisponibili o squalificate in vista di questo match. La probabile formazione non è ancora stata resa nota e sarà aggiornata nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Como, Selena Mazzantini non ha diffuso indicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche. Anche la formazione probabile delle lombarde sarà disponibile a ridosso della partita.

Stato di forma

La Ternana ha chiuso le ultime cinque gare di Serie A con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. L'ultima uscita è stata la sconfitta per 3-0 contro il Milan, che ha interrotto una serie di due successi consecutivi: le umbre avevano battuto il Lazio 1-0 e il Parma 2-1 in trasferta. In questo arco di tempo la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

Il Como arriva a questa gara con quattro risultati disponibili nelle ultime uscite: tre vittorie e un pareggio. Le lombarde hanno pareggiato 2-2 contro il Sassuolo nell'ultimo turno, dopo aver vinto 4-2 in casa della Juventus. La squadra ha segnato nove gol nelle ultime quattro partite, confermando una solidità offensiva costante.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Ternana Femminile e Calcio Como 1907. Non è quindi possibile fornire un quadro storico degli scontri diretti tra le due formazioni.

Classifica

In Serie A Femminile il Como occupa la terza posizione, confermandosi tra le candidate ai piani alti della classifica, mentre la Ternana si trova al sesto posto: per le umbre, un risultato positivo sarebbe fondamentale per accorciare il distacco dalle avversarie di giornata e restare agganciata alla zona alta.

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