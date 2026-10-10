Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoTeam Altamura
team-logoCatania
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Team Altamura-Catania in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Team Altamura vs Catania
Team Altamura
Catania
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Team Altamura e Catania: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 9

La partita tra Team Altamura e Catania è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Team Altamura-Catania con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Team Altamura-Catania: data e orario

Il Catania fa visita al Team Altamura in una sfida del girone C di Serie C. I rossazzurri arrivano in Puglia con la consapevolezza di poter fare la voce grossa contro una squadra che sta attraversando un momento difficile.

Il Team Altamura occupa la parte bassa della classifica e ha raccolto pochissimo nelle ultime settimane. Le tre sconfitte nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra in difficoltà, incapace di trovare continuità.

Il Catania, al contrario, si presenta con tre vittorie nelle ultime cinque partite. I siciliani hanno dimostrato carattere e qualità, costruendo un ruolino che li tiene nelle zone alte della graduatoria.

Lo scontro diretto recente sorride al Catania: i rossazzurri hanno vinto l'ultimo precedente in questa arena e conoscono bene il campo avversario.

Per chi vuole seguire la partita da casa o in mobilità, di seguito tutte le informazioni su come vedere Team Altamura - Catania in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali sugli indisponibili o sui probabili undici del Team Altamura. Eventuali aggiornamenti su infortuni e squalifiche saranno aggiunti a ridosso del fischio d'inizio.

Anche per il Catania non sono stati comunicati dati su assenze o formazione probabile. La situazione degli effettivi di entrambe le squadre sarà più chiara nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

ALT

ALT - Forma

BAR
S0-3
CAS
S1-0
PIC
V2-1
SCA
S2-0
ACE
D0-0
Gol segnato (subito)
2/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
CAT

CAT - Forma

SCA
S1-2
PIC
V2-4
BAR
D0-0
CAS
V1-2
CRO
V2-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Team Altamura arriva alla sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'unico successo è arrivato contro l'AZ Picerno per 2-1, mentre la sconfitta più pesante è stata quella contro il Bari per 3-0. Nelle ultime cinque gare la squadra pugliese ha segnato tre gol e ne ha subiti sei, evidenziando fragilità difensiva.

Il Catania ha invece collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I rossazzurri hanno vinto l'ultima partita contro il Crotone per 2-1 e in precedenza avevano battuto la Casertana per 2-1 in trasferta. In cinque gare il Catania ha segnato nove reti e ne ha incassate quattro, con un attacco che ha trovato continuità.

Precedenti

Testa a testa

Team AltamuraPareggioCatania
0
1
3
Serie C
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
1
Catania badge
Catania
CAT
2
FIN
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
2
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
0
FIN
Serie C
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
1
Catania badge
Catania
CAT
1
FIN
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
2
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
0
FIN
2Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando il Catania si impose per 2-1 in casa del Team Altamura in Serie C. Considerando i quattro incontri disponibili, il Catania ha vinto tre volte e pareggiato una, senza mai perdere contro il Team Altamura.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
86112111+1019
V
V
V
D
S
2
BariBariBAR
9612136+719
V
S
V
V
D
3
SorrentoSorrentoSOR
8602127+518
V
S
S
V
V
4
CasertanaCasertanaCAS
94321513+215
V
S
S
D
V
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
9423149+514
V
D
S
D
S
6
CataniaCataniaCAT
84131410+413
V
V
D
V
S
7
SalernitanaSalernitanaSAL
83321210+212
V
S
V
D
V
8
AZ PicernoAZ PicernoPIC
84041615+112
S
V
S
S
S
9
MonopoliMonopoliMON
933377012
S
D
V
D
D
10
FoggiaFoggiaFOG
832387+111
V
V
S
D
S
11
CaveseCaveseCAV
83231414011
V
V
S
S
D
12
ScafateseScafateseSCA
7241109+110
V
D
D
V
D
13
Inter U23Inter U23INT
73131213-110
S
V
V
S
S
14
SavoiaSavoiaSAV
92431112-110
V
D
S
D
D
15
CasaranoCasaranoCAS
83141013-310
S
S
D
V
V
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
8224410-68
D
S
V
S
S
17
BarlettaBarlettaBAR
81431114-37
S
S
D
D
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
82151218-67
S
V
S
V
S
19
CosenzaCosenzaCOS
8026518-132
S
S
D
S
D
20
CrotoneCrotoneCRO
91351015-50
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica il Team Altamura occupa il quindicesimo posto nel girone C, una posizione che riflette le difficoltà stagionali e rende questa partita importante per allontanarsi dalla zona pericolosa. Il Catania è quarto, in piena corsa per i piani alti della graduatoria.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google