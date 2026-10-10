Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 06:30

La partita tra Team Altamura e Catania è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Come vedere Team Altamura-Catania con una VPN

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Team Altamura-Catania: data e orario

Il Catania fa visita al Team Altamura in una sfida del girone C di Serie C. I rossazzurri arrivano in Puglia con la consapevolezza di poter fare la voce grossa contro una squadra che sta attraversando un momento difficile.

Il Team Altamura occupa la parte bassa della classifica e ha raccolto pochissimo nelle ultime settimane. Le tre sconfitte nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra in difficoltà, incapace di trovare continuità.

Il Catania, al contrario, si presenta con tre vittorie nelle ultime cinque partite. I siciliani hanno dimostrato carattere e qualità, costruendo un ruolino che li tiene nelle zone alte della graduatoria.

Lo scontro diretto recente sorride al Catania: i rossazzurri hanno vinto l'ultimo precedente in questa arena e conoscono bene il campo avversario.

Per chi vuole seguire la partita da casa o in mobilità, di seguito tutte le informazioni su come vedere Team Altamura - Catania in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali sugli indisponibili o sui probabili undici del Team Altamura. Eventuali aggiornamenti su infortuni e squalifiche saranno aggiunti a ridosso del fischio d'inizio.

Anche per il Catania non sono stati comunicati dati su assenze o formazione probabile. La situazione degli effettivi di entrambe le squadre sarà più chiara nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Team Altamura arriva alla sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'unico successo è arrivato contro l'AZ Picerno per 2-1, mentre la sconfitta più pesante è stata quella contro il Bari per 3-0. Nelle ultime cinque gare la squadra pugliese ha segnato tre gol e ne ha subiti sei, evidenziando fragilità difensiva.

Il Catania ha invece collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I rossazzurri hanno vinto l'ultima partita contro il Crotone per 2-1 e in precedenza avevano battuto la Casertana per 2-1 in trasferta. In cinque gare il Catania ha segnato nove reti e ne ha incassate quattro, con un attacco che ha trovato continuità.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando il Catania si impose per 2-1 in casa del Team Altamura in Serie C. Considerando i quattro incontri disponibili, il Catania ha vinto tre volte e pareggiato una, senza mai perdere contro il Team Altamura.

Classifica





In classifica il Team Altamura occupa il quindicesimo posto nel girone C, una posizione che riflette le difficoltà stagionali e rende questa partita importante per allontanarsi dalla zona pericolosa. Il Catania è quarto, in piena corsa per i piani alti della graduatoria.





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