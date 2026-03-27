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Claudio D'Amato

Dove vedere Svezia-Polonia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Svezia vs Polonia
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Le info su Svezia-Polonia, finale del percorso B dei Playoff Mondiali: formazioni, canale tv e copertura streaming.

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Protagoniste nel percorso B dei Playoff per i Mondiali, Svezia e Polonia si contendono un posto in Canada, Messico e Stati Uniti.

Dopo aver battuto ed eliminato rispettivamente l'Ucraina (3-1) e l'Albania (2-1), le Nazionali di Potter ed Urban si ritrovano a disputare la finale che mette in palio il pass per il torneo iridato.

Nel caso in cui il match al 90' dovesse finire in parità, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Di seguito tutto sul match, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Svezia-Polonia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Svezia-Polonia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Svezia-Polonia: ora di inizio

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Strawberry Arena

La finale dei Playoff Mondiali tra Svezia e Polonia si gioca martedì 31 marzo 2026, alle 20:45, alla Strawberry Arena di Solna.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Svezia - Polonia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Potter

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Urban

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Svezia-Polonia

SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlstrom, Nygren; Elanga, Gyokeres. Ct. Potter.

POLONIA (3-4-3): Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Pietuszewski, Lewandowski, Kaminski. Ct. Urban.

Forma

SVE
-Forma

Goal segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

POL
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

SVE

Ultime 5 partite

POL

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

11

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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