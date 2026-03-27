Dove vedere Svezia-Polonia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Protagoniste nel percorso B dei Playoff per i Mondiali, Svezia e Polonia si contendono un posto in Canada, Messico e Stati Uniti.

Dopo aver battuto ed eliminato rispettivamente l'Ucraina (3-1) e l'Albania (2-1), le Nazionali di Potter ed Urban si ritrovano a disputare la finale che mette in palio il pass per il torneo iridato.

Nel caso in cui il match al 90' dovesse finire in parità, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Di seguito tutto sul match, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Svezia-Polonia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Svezia-Polonia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Svezia-Polonia: ora di inizio

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La finale dei Playoff Mondiali tra Svezia e Polonia si gioca martedì 31 marzo 2026, alle 20:45, alla Strawberry Arena di Solna.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Svezia - Polonia Probabile formazione Panchina Allenatore G. Potter Probabile formazione Panchina Allenatore J. Urban

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Svezia-Polonia

SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlstrom, Nygren; Elanga, Gyokeres. Ct. Potter.

POLONIA (3-4-3): Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Pietuszewski, Lewandowski, Kaminski. Ct. Urban.

Forma

Partite tra le due squadre