La Juventus torna in campo per la seconda amichevole del suo precampionato contro lo Standard Liegi.

I bianconeri hanno pareggiato per 0-0 contro il Basilea anche grazie al rigore parato da Mattia Perin e non avranno a disposizione Ekhator, infortunato. Ma dovrebbe debuttare l'altro nuovo acquisto Celik. Tra gli assenti anche i nazionali impegnati ai Mondiali oltre a Yildiz e Thuram, che stanno svolgendo lavoro differenziato in questi giorni per recuperare dai rispettivi problemi fisici.

L'amichevole della Juventus, come accadrà per tutte le gare che i bianconeri giocheranno questa estate, sarà visibile completamente gratis. Ma come?

DOVE VEDERE STANDARD LIEGI-JUVENTUS GRATIS IN STREAMING E LA DIRETTA TV

A trasmetterà Standard Liegi-Juventus, che si gioca sabato 25 luglio alle ore 20.00, saranno Sky Sport e DAZN. La gara sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW, sempre sottoscrivendo un abbonamento. La visione gratuita dell'amichevole dei bianconeri è invece possibile registrandosi sul sito Juventus.com.



