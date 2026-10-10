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Serie C
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Dove vedere Spezia-Gubbio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Spezia vs Gubbio
Spezia
Gubbio
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Spezia e Gubbio: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Spezia-Gubbio è trasmessa in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Come vedere Spezia-Gubbio con una VPN

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Spezia-Gubbio: data e orario

Lo Spezia ospita il Gubbio in un incontro del campionato di Serie C. Le due squadre si trovano in momenti opposti della stagione, e la partita promette di riflettere questa differenza di condizione e classifica.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento in forma straordinaria. Cinque vittorie consecutive in campionato raccontano di una squadra che ha trovato continuità e solidità, capace di imporsi sia in casa che in trasferta.

Il Gubbio, al contrario, attraversa un momento difficile. I risultati recenti mostrano una squadra in difficoltà, con tre sconfitte nelle ultime quattro uscite che pesano sulla fiducia del gruppo.

La classifica rende questo confronto ancora più netto: lo Spezia guida il proprio girone, mentre il Gubbio si trova nelle zone basse della graduatoria. Per gli ospiti, ogni punto diventa prezioso.

Per il Gubbio, dunque, questa trasferta rappresenta un banco di prova severo contro la capolista. Lo Spezia, forte del proprio momento, cercherà di mantenere il passo in vetta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda lo Spezia, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Sul fronte del Gubbio la situazione è analoga: non ci sono dati disponibili su assenze o diffide. La formazione degli ospiti sarà definita nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

SPE

SPE - Forma

LIV
V2-0
PER
V0-3
VIS
V3-1
PES
V1-2
ACR
V0-1
Gol segnato (subito)
11/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GUB

GUB - Forma

LAT
V3-1
PES
D1-1
OTM
S0-2
RAV
S2-0
PER
S1-3
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lo Spezia arriva a questa partita con cinque vittorie consecutive in Serie C, un ruolino di marcia che non lascia spazio a interpretazioni. Nell'ultima uscita i liguri si sono imposti sull'AC Reggiana 1919 per 1-0, confermando la capacità di vincere anche nelle gare più equilibrate. In precedenza avevano battuto il Pescara per 2-1 e il Perugia per 3-0, segnando complessivamente nove gol e subendone soltanto quattro nelle ultime cinque partite.

Il Gubbio presenta un bilancio ben diverso: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra ha perso le ultime tre partite disputate, incassando cinque gol e segnandone appena tre in quel periodo. L'unico successo recente risale alla vittoria per 3-1 contro la Latina.

Precedenti

Testa a testa

SpeziaPareggioGubbio
1
0
1
Serie C
Gubbio badge
Gubbio
GUB
2
Spezia badge
Spezia
SPE
1
FIN
Serie C
Spezia badge
Spezia
SPE
2
Gubbio badge
Gubbio
GUB
0
FIN
3Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

I precedenti tra le due squadre sono limitati e risalgono alla stagione 2010-11, quando si affrontarono due volte in Serie C. Lo Spezia vinse 2-0 nella gara casalinga, mentre il Gubbio si impose 2-1 nel match disputato in casa propria. Con un successo per parte, la serie è in perfetto equilibrio, anche se la distanza temporale rende questi dati poco indicativi per valutare la sfida attuale.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
8710154+1122
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
8521134+917
S
V
V
V
V
3
GrossetoGrossetoGRO
8431147+715
S
V
V
D
D
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
8422127+514
S
S
V
V
D
5
LivornoLivornoLIV
8422109+114
S
V
D
V
S
6
PerugiaPerugiaPER
8413912-313
V
V
S
S
S
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
8332107+312
V
S
D
D
D
8
CampobassoCampobassoCAM
83321211+112
D
V
D
D
V
9
TorresTorresTOR
833299012
D
D
D
V
V
10
PescaraPescaraPES
83231011-111
V
S
V
D
S
11
ForliForliFOR
82421312+110
S
D
D
D
V
12
Atalanta U23Atalanta U23ATA
630379-29
S
V
V
S
V
13
Ostia MareOstia MareOTM
8224910-18
D
D
V
S
S
14
VadoVadoVAD
822468-28
V
D
S
S
S
15
PinetoPinetoPIN
8143611-57
S
S
D
D
V
16
GubbioGubbioGUB
82151016-67
S
S
S
D
V
17
LatinaLatinaLAT
713369-36
D
S
D
S
V
18
PianesePianesePNS
8134610-46
V
S
D
S
D
19
SambenedetteseSambenedetteseSAM
81251114-35
V
S
D
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
7115816-84
V
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica lo Spezia occupa la prima posizione nel Girone B, mentre il Gubbio si trova al sedicesimo posto. La capolista affronta dunque una squadra che lotta per uscire dalla zona pericolante.


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