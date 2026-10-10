Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 14:30

Spezia-Gubbio è trasmessa in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Spezia-Gubbio con una VPN

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Spezia-Gubbio: data e orario

Lo Spezia ospita il Gubbio in un incontro del campionato di Serie C. Le due squadre si trovano in momenti opposti della stagione, e la partita promette di riflettere questa differenza di condizione e classifica.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento in forma straordinaria. Cinque vittorie consecutive in campionato raccontano di una squadra che ha trovato continuità e solidità, capace di imporsi sia in casa che in trasferta.

Il Gubbio, al contrario, attraversa un momento difficile. I risultati recenti mostrano una squadra in difficoltà, con tre sconfitte nelle ultime quattro uscite che pesano sulla fiducia del gruppo.

La classifica rende questo confronto ancora più netto: lo Spezia guida il proprio girone, mentre il Gubbio si trova nelle zone basse della graduatoria. Per gli ospiti, ogni punto diventa prezioso.

Per il Gubbio, dunque, questa trasferta rappresenta un banco di prova severo contro la capolista. Lo Spezia, forte del proprio momento, cercherà di mantenere il passo in vetta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda lo Spezia, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Sul fronte del Gubbio la situazione è analoga: non ci sono dati disponibili su assenze o diffide. La formazione degli ospiti sarà definita nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Lo Spezia arriva a questa partita con cinque vittorie consecutive in Serie C, un ruolino di marcia che non lascia spazio a interpretazioni. Nell'ultima uscita i liguri si sono imposti sull'AC Reggiana 1919 per 1-0, confermando la capacità di vincere anche nelle gare più equilibrate. In precedenza avevano battuto il Pescara per 2-1 e il Perugia per 3-0, segnando complessivamente nove gol e subendone soltanto quattro nelle ultime cinque partite.

Il Gubbio presenta un bilancio ben diverso: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra ha perso le ultime tre partite disputate, incassando cinque gol e segnandone appena tre in quel periodo. L'unico successo recente risale alla vittoria per 3-1 contro la Latina.

Precedenti

I precedenti tra le due squadre sono limitati e risalgono alla stagione 2010-11, quando si affrontarono due volte in Serie C. Lo Spezia vinse 2-0 nella gara casalinga, mentre il Gubbio si impose 2-1 nel match disputato in casa propria. Con un successo per parte, la serie è in perfetto equilibrio, anche se la distanza temporale rende questi dati poco indicativi per valutare la sfida attuale.

Classifica





In classifica lo Spezia occupa la prima posizione nel Girone B, mentre il Gubbio si trova al sedicesimo posto. La capolista affronta dunque una squadra che lotta per uscire dalla zona pericolante.





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