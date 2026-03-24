Dove vedere Spagna-Serbia venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

La Spagna non giocherà la Finalissima contro l'Argentina: al posto della grande sfida scenderà in campo contro la Serbia.
Niente playoff Mondiali per Spagna e Serbia in questa sosta per le Nazionali; la squadra Campione d'Europa infatti si è qualificata direttamente arrivando prima nel girone di qualificazione mentre la Serbia non è riuscita a centrare i playoff ed è stata eliminata.
Spagna e Serbia si affronteranno così in una partita amichevole; gara che va a sostituire la Finalissima che si sarebbe dovuta giocare tra le furie rosse e l'Argentina, ovvero tra la vincitrice dell'ultimo Europeo e quella dell'ultima Copa America. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita.
Come guardare Spagna-Serbia in diretta? Canale TV e streaming
Per Spagna-Serbia non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming: in Italia non sarà possibile vedere l'amichevole.
Come guardarla ovunque con una VPN
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sportivo.
A che ora comincia Spagna-Serbia
Notizie su Spagna, Serbia e probabili formazioni
Probabili formazioni Spagna - Serbia
Giocatori infortunati e squalificati
Forma di Spagna e Serbia
- Goal segnato (subito)
- 18/2
- Partite con più di 2,5 gol
- 4/5
- Entrambe le squadre a segno
- 1/5
- Goal segnato (subito)
- 5/10
- Partite con più di 2,5 gol
- 3/5
- Entrambe le squadre a segno
- 2/5
Precedenti Spagna-Serbia
2
Vittorie
3
Pareggi
0
Vittorie
- Partite con più di 2,5 gol
- 1/5
- Entrambe le squadre a segno
- 1/5