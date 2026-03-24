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Dove vedere Spagna-Serbia venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

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Spagna vs Serbia
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La Spagna non giocherà la Finalissima contro l'Argentina: al posto della grande sfida scenderà in campo contro la Serbia.

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Niente playoff Mondiali per Spagna e Serbia in questa sosta per le Nazionali; la squadra Campione d'Europa infatti si è qualificata direttamente arrivando prima nel girone di qualificazione mentre la Serbia non è riuscita a centrare i playoff ed è stata eliminata.


Spagna e Serbia si affronteranno così in una partita amichevole; gara che va a sostituire la Finalissima che si sarebbe dovuta giocare tra le furie rosse e l'Argentina, ovvero tra la vincitrice dell'ultimo Europeo e quella dell'ultima Copa America. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita.

Come guardare Spagna-Serbia in diretta? Canale TV e streaming

Per Spagna-Serbia non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming: in Italia non sarà possibile vedere l'amichevole. 

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Spagna-Serbia con il tuo solito servizio di streaming, come Sky Go e NOW. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Spagna-Serbia

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Notizie su Spagna, Serbia e probabili formazioni

Probabili formazioni Spagna - Serbia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. de la Fuente

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Paunovic

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma di Spagna e Serbia

SPA
-Forma

Goal segnato (subito)
18/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

SER
-Forma

Goal segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti Spagna-Serbia

SPA

Ultime 5 partite

SER

2

Vittorie

3

Pareggi

0

Vittorie

6

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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