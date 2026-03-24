Dove vedere Spagna-Serbia venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

Niente playoff Mondiali per Spagna e Serbia in questa sosta per le Nazionali; la squadra Campione d'Europa infatti si è qualificata direttamente arrivando prima nel girone di qualificazione mentre la Serbia non è riuscita a centrare i playoff ed è stata eliminata.





Spagna e Serbia si affronteranno così in una partita amichevole; gara che va a sostituire la Finalissima che si sarebbe dovuta giocare tra le furie rosse e l'Argentina, ovvero tra la vincitrice dell'ultimo Europeo e quella dell'ultima Copa America. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita.

Come guardare Spagna-Serbia in diretta? Canale TV e streaming

Per Spagna-Serbia non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming: in Italia non sarà possibile vedere l'amichevole.

Come guardarla ovunque con una VPN

A che ora comincia Spagna-Serbia

Amichevoli - Amichevoli Estadio de la Ceramica

Notizie su Spagna, Serbia e probabili formazioni

Probabili formazioni Spagna - Serbia Probabile formazione Panchina Allenatore L. de la Fuente Probabile formazione Panchina Allenatore V. Paunovic

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma di Spagna e Serbia

Precedenti Spagna-Serbia