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Eredivisie
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Dove vedere SC Cambuur-PSV: canale TV, diretta streaming, orario d’inizio e stato di forma recente delle due squadre

Cambuur vs PSV
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PSV
Eredivisie

Una panoramica su dove vedere la sfida tra SC Cambuur e PSV, insieme alle ultime notizie sulle due squadre.

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Eredivisie - Game Week 12
Kooi Stadium

Dove vedere SC Cambuur-PSV: canali TV e dirette streaming online

La sfida tra SC Cambuur e PSV è visibile in diretta su Canal+ ed ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Di seguito le opzioni per seguire in streaming questa partita di Eredivisie.

Canal+

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Watch ESPN

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Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Cambuur - PSV

4-3-3
Cambuur crest
Cambuur
CAM
Formazione
PSV crest
PSV
PSV
3-4-2-1
T. JansenT. Jansenteam-logoD. BouahM. CostarelliM. CostarelliB. van DuijlB. van DuijlI. BaoufI. Baoufteam-logoM. MaertensN. SourenN. SourenR. El ArguiouiR. El ArguiouiN. BinderN. BinderJ. CekaJ. CekaI. HamacheI. HamacheM. KovarM. KovarY. GasiorowskiY. GasiorowskiL. GeertruidaL. GeertruidaA. ObispoA. ObispoI. PerisicI. PerisicG. TilG. TilK. SanoK. SanoR. van BommelR. van BommelS. DestS. DestMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
Cambuur

Formazione titolare

PSV

Allenatore

  • J. Plat
  • P. Bosz

Nello SC Cambuur, Jasper Meijster, Jamal Amofa e Damian Westerhof sono assenti per infortunio. Per il resto, il tecnico Johan Plat può contare sull'undici titolare previsto, con Jason Ceka e Ilyes Hamache, tra gli altri, in attacco.

Il PSV ha una lista di assenti più lunga: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers e Paul Wanner sono tutti indisponibili. Peter Bosz dovrebbe schierare un undici con Matej Kovar tra i pali e Ruben van Bommel e Kodai Sano a centrocampo.

Stato di forma recente

CAM

CAM - Forma

ZWO
V0-1
AZ
D2-2
WII
V1-6
KLO
V0-2
GAE
V4-0
Gol segnato (subito)
15/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PSV

PSV - Forma

HAA
S2-1
POR
V0-1
FEY
D1-1
WII
V7-0
CLB
S1-2
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lo SC Cambuur è in ottima forma e ha vinto quattro delle ultime cinque partite, pareggiandone una. Nell'ultima gara ha battuto il Go Ahead Eagles per 4-0, mentre in precedenza aveva sconfitto il Willem II per 6-1. In cinque incontri il Cambuur ha segnato quattordici goal e ne ha subiti soltanto due.

Il PSV ha vinto due delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ha perso due volte. Nell'ultima gara ha perso 1-2 contro il Club Brugge in Champions League, dopo aver battuto il Willem II per 7-0 in Eredivisie. In cinque incontri il PSV ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro.

Precedenti

Testa a testa

CambuurPareggioPSV
1
0
4
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
5
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
FIN
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
3
PSV badge
PSV
PSV
0
FIN
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
PSV badge
PSV
PSV
2
FIN
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
4
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
FIN
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
6
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
FIN
9Gol segnati17
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo incontro tra questi club si è disputato il 12 marzo 2023 in Eredivisie, quando il PSV ha battuto in casa lo SC Cambuur per 5-2. Nei cinque precedenti disponibili, il PSV ne ha vinti tre e il Cambuur uno, con una vittoria casalinga dei frisoni (3-0 il 1° ottobre 2022).

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
D
D
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
D
D
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
D
S
V
S
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
V
V
S
D
V
5
AlkmaarAlkmaarAZ
116232013+720
S
S
D
S
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
D
D
V
D
D
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
S
V
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
V
S
V
S
D
9
FC GroningaFC GroningaGRO
114342624+215
S
D
S
V
V
10
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
D
V
D
11
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
S
D
V
V
S
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
S
V
S
V
D
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
D
V
D
V
S
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
S
D
D
D
D
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
123271629-1311
S
S
S
S
S
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
D
V
S
S
D
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
122371625-99
V
S
S
V
D
18
WillemWillemWII
120391140-293
D
S
S
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Qualificato all'UEFA Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Eredivisie lo SC Cambuur occupa attualmente il decimo posto, mentre il PSV è terzo.

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