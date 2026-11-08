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Eredivisie - Game Week 12 8 nov 2026 - 10:45 Kooi Stadium

Dove vedere SC Cambuur-PSV: canali TV e dirette streaming online

La sfida tra SC Cambuur e PSV è visibile in diretta su Canal+ ed ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Di seguito le opzioni per seguire in streaming questa partita di Eredivisie.

Notizie sulle squadre e convocati

Nello SC Cambuur, Jasper Meijster, Jamal Amofa e Damian Westerhof sono assenti per infortunio. Per il resto, il tecnico Johan Plat può contare sull'undici titolare previsto, con Jason Ceka e Ilyes Hamache, tra gli altri, in attacco.

Il PSV ha una lista di assenti più lunga: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers e Paul Wanner sono tutti indisponibili. Peter Bosz dovrebbe schierare un undici con Matej Kovar tra i pali e Ruben van Bommel e Kodai Sano a centrocampo.

Stato di forma recente

Lo SC Cambuur è in ottima forma e ha vinto quattro delle ultime cinque partite, pareggiandone una. Nell'ultima gara ha battuto il Go Ahead Eagles per 4-0, mentre in precedenza aveva sconfitto il Willem II per 6-1. In cinque incontri il Cambuur ha segnato quattordici goal e ne ha subiti soltanto due.

Il PSV ha vinto due delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ha perso due volte. Nell'ultima gara ha perso 1-2 contro il Club Brugge in Champions League, dopo aver battuto il Willem II per 7-0 in Eredivisie. In cinque incontri il PSV ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro.

Precedenti

L'ultimo incontro tra questi club si è disputato il 12 marzo 2023 in Eredivisie, quando il PSV ha battuto in casa lo SC Cambuur per 5-2. Nei cinque precedenti disponibili, il PSV ne ha vinti tre e il Cambuur uno, con una vittoria casalinga dei frisoni (3-0 il 1° ottobre 2022).

Classifica

In Eredivisie lo SC Cambuur occupa attualmente il decimo posto, mentre il PSV è terzo.