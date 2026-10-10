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Serie C
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Dove vedere Savoia-Inter U23 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Savoia vs Inter U23
Savoia
Inter U23
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Savoia e Inter U23: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Savoia-Inter U23 è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Come vedere Savoia-Inter U23 con una VPN

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Savoia-Inter U23: data e orario

Savoia e Inter U23 si affrontano in Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi in questa fase della stagione.

Il Savoia arriva all'incontro con un ruolino di marcia recente che racconta di una squadra in difficoltà: quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, con un solo successo che continua a sfuggire.

I campani occupano il sedicesimo posto nel girone, una posizione che rende questa partita importante per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

L'Inter U23, dal canto suo, si presenta con un bilancio più equilibrato nelle ultime settimane. I nerazzurrini hanno alternato vittorie e sconfitte, mostrando una squadra ancora alla ricerca di continuità.

La seconda squadra dell'Inter si trova al tredicesimo posto, leggermente più tranquilla rispetto agli avversari ma con margini di miglioramento evidenti.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come guardare Savoia-Inter U23 in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Savoia, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie sulla rosa verranno aggiornate a ridosso del fischio d'inizio.

Sulla sponda dell'Inter U23, la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Anche in questo caso, eventuali aggiornamenti saranno comunicati nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

SAV

SAV - Forma

CRO
D1-1
FOG
D0-0
CAS
D1-1
CAV
S4-2
MON
D0-0
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
INT

INT - Forma

ALT
D1-1
PIC
S4-1
CAS
S2-3
CRO
V0-2
FOG
V3-2
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Savoia attraversa un momento di stasi: nelle ultime cinque partite di Serie C ha raccolto quattro pareggi e una sconfitta, senza riuscire a portare a casa una vittoria. L'ultima uscita è terminata 0-0 contro il Monopoli, mentre la sconfitta più pesante è arrivata contro la Cavese per 4-2. In totale, i campani hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti sei in questo parziale.

L'Inter U23 presenta un andamento più altalenante: due vittorie, una pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I nerazzurrini hanno battuto il Foggia 3-2 nella partita più recente e il Crotone 2-0 in precedenza, ma hanno anche incassato pesanti ko contro la Casertana (2-3) e l'AZ Picerno (4-1). Complessivamente, la squadra ha segnato sette reti e ne ha concesse nove.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Savoia e Inter U23. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
86112111+1019
V
V
V
D
S
2
SorrentoSorrentoSOR
8602127+518
V
S
S
V
V
3
BariBariBAR
8512116+516
S
V
V
D
V
4
CataniaCataniaCAT
84131410+413
V
V
D
V
S
5
SalernitanaSalernitanaSAL
83321210+212
V
S
V
D
V
6
MonopoliMonopoliMON
833264+212
D
V
D
D
V
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
84041615+112
S
V
S
S
S
8
CasertanaCasertanaCAS
83321212012
S
S
D
V
V
9
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
8323117+411
D
S
D
S
V
10
FoggiaFoggiaFOG
832387+111
V
V
S
D
S
11
CaveseCaveseCAV
83231414011
V
V
S
S
D
12
ScafateseScafateseSCA
7241109+110
V
D
D
V
D
13
Inter U23Inter U23INT
63121111010
V
V
S
S
D
14
CasaranoCasaranoCAS
83141013-310
S
S
D
V
V
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
8224410-68
D
S
V
S
S
16
SavoiaSavoiaSAV
8143911-27
D
S
D
D
D
17
BarlettaBarlettaBAR
81431114-37
S
S
D
D
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
72141216-47
V
S
V
S
S
19
CosenzaCosenzaCOS
8026518-132
S
S
D
S
D
20
CrotoneCrotoneCRO
8134812-40
S
V
D
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel girone C di Serie C, il Savoia occupa il sedicesimo posto mentre l'Inter U23 si trova al tredicesimo. La classifica racconta di due squadre nella parte medio-bassa del girone, con entrambe le formazioni che cercano punti per risalire.


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