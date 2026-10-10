Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 08:30

Savoia-Inter U23 è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Savoia-Inter U23 con una VPN

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Savoia-Inter U23: data e orario

Savoia e Inter U23 si affrontano in Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi in questa fase della stagione.

Il Savoia arriva all'incontro con un ruolino di marcia recente che racconta di una squadra in difficoltà: quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, con un solo successo che continua a sfuggire.

I campani occupano il sedicesimo posto nel girone, una posizione che rende questa partita importante per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

L'Inter U23, dal canto suo, si presenta con un bilancio più equilibrato nelle ultime settimane. I nerazzurrini hanno alternato vittorie e sconfitte, mostrando una squadra ancora alla ricerca di continuità.

La seconda squadra dell'Inter si trova al tredicesimo posto, leggermente più tranquilla rispetto agli avversari ma con margini di miglioramento evidenti.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come guardare Savoia-Inter U23 in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Savoia, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie sulla rosa verranno aggiornate a ridosso del fischio d'inizio.

Sulla sponda dell'Inter U23, la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Anche in questo caso, eventuali aggiornamenti saranno comunicati nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Savoia attraversa un momento di stasi: nelle ultime cinque partite di Serie C ha raccolto quattro pareggi e una sconfitta, senza riuscire a portare a casa una vittoria. L'ultima uscita è terminata 0-0 contro il Monopoli, mentre la sconfitta più pesante è arrivata contro la Cavese per 4-2. In totale, i campani hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti sei in questo parziale.

L'Inter U23 presenta un andamento più altalenante: due vittorie, una pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I nerazzurrini hanno battuto il Foggia 3-2 nella partita più recente e il Crotone 2-0 in precedenza, ma hanno anche incassato pesanti ko contro la Casertana (2-3) e l'AZ Picerno (4-1). Complessivamente, la squadra ha segnato sette reti e ne ha concesse nove.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Savoia e Inter U23. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica





Nel girone C di Serie C, il Savoia occupa il sedicesimo posto mentre l'Inter U23 si trova al tredicesimo. La classifica racconta di due squadre nella parte medio-bassa del girone, con entrambe le formazioni che cercano punti per risalire.





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