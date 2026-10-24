Serie C - Game Week 11 24 ott 2026 - 11:30

Savoia-Cosenza è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C.

Come vedere Savoia-Cosenza con una VPN

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Savoia-Cosenza: data e orario

Il Savoia ospita il Cosenza nel Girone C di Serie C, in uno scontro diretto tra due squadre che occupano posizioni di classifica molto vicine nella parte bassa della graduatoria.

I campani arrivano a questa sfida in un momento delicato. La sconfitta per 4-0 contro l'Audace Cerignola nell'ultimo turno ha interrotto il momento positivo costruito con il successo per 2-1 contro l'Inter U23, e ora il Savoia ha bisogno di ritrovare continuità davanti al proprio pubblico.

Il Cosenza non attraversa un periodo molto diverso. I rossoblù calabresi hanno perso per 1-3 contro il Team Altamura nell'ultima uscita, un risultato che vanifica in parte il buon segnale arrivato dalla vittoria esterna per 1-2 contro l'AZ Picerno.

Entrambe le squadre faticano in difesa: il Savoia ha subito nove gol nelle ultime cinque partite, il Cosenza otto. I numeri raccontano di due formazioni che concedono troppo e che non possono permettersi ulteriori passi falsi in questa fase del campionato.

Uno scontro diretto tra squadre in difficoltà, con punti pesanti in palio. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Savoia-Cosenza in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Savoia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sulla sponda del Cosenza la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. La rosa dei rossoblù sarà più chiara a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Savoia ha registrato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 4-0 contro l'Audace Cerignola, mentre il successo per 2-1 contro l'Inter U23 rappresenta l'unico acuto del periodo. In cinque gare i campani hanno segnato cinque reti e ne hanno subite nove.

Il Cosenza presenta un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Nell'ultimo turno i rossoblù hanno perso 1-3 contro il Team Altamura, dopo aver ottenuto la vittoria per 1-2 in casa dell'AZ Picerno. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato quattro gol e ne ha incassati otto.

Precedenti

La serie storica tra le due squadre è equilibrata. L'ultimo precedente disponibile risale all'aprile 2015, quando il Cosenza fermò il Savoia sullo 0-0 in Serie C. Nei quattro incontri censiti tra le due formazioni, il bilancio complessivo non sorride nettamente a nessuna delle due: una vittoria per il Cosenza, un pareggio nel confronto diretto del novembre 2014 concluso 1-1, e due precedenti in Serie B che testimoniano una rivalità con radici lontane.

Classifica





Nel Girone C di Serie C il Savoia occupa il diciassettesimo posto e il Cosenza il diciannovesimo: entrambe le squadre sono nella zona più pericolosa della classifica, il che rende questa sfida un appuntamento da non fallire per entrambe.





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