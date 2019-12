Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv e streaming

Il Sassuolo ospita il Napoli nel posticipo domenicale del 17° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso sfida in trasferta il di Roberto De Zerbi nel posticipo domenicale serale della 17ª giornata di . I partenopei sono ottavi in classifica con e a quota 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, gli emiliani si trovano all'11° posto assieme a e a quota 19 punti, con un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 6 precedenti disputati in Serie A fra le due formazioni in casa dei neroverdi, prevalgono i pareggi, 3, a fronte di 2 vittorie campane e di un unico successo emiliano. Nelle ultime 4 gare, in particolare, i partenopei non hanno mai vinto, raccogliendo 3 pareggi e una sconfitta.

Il Napoli non vince da 8 partite, avendo raccolto 5 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 8 giornate. L'ultima volta che arrivarono a 9 gare consecutive senza vittorie era nella stagione 2008/09 con Roberto Donadoni in panchina. Il Sassuolo invece nelle ultime 4 gare disputate ha collezionato 3 pareggi e una vittoria nel recupero della 7ª giornata contro il .

Il polacco Arkadiusz Milik è il giocatore più prolifico della squadra di Ancelotti con 6 reti, mentre Domenico Berardi e Francesco Caputo sono i bomber dei neroverdi con un bottino di 8 goal ciascuno. Dopo aver perso contro il , in caso di k.o. anche con il Sassuolo, Gattuso eguaglierebbe il primato negativo di Carlo Mazzone e Zdenek Zeman, che hanno iniziato le loro avventure sulla panchina azzurra con 2 sconfitte.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-NAPOLI

Sassuolo-Napoli si giocherà la sera di domenica 22 dicembre 2019 nella cornice del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 20.45.

DOVE VEDERE SASSUOLO-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il posticipo Sassuolo-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Un'alternativa per vedere la partita in streaming è rappresentata da Now Tv , il servizio live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI

De Zerbi valuterà fino all'ultimo le condizioni di Consigli, se tuttavia il portiere titolare non ce la facesse partirebbe dal 1' fra i pali ancora Pegolo. In difesa mancheranno anche lo squalificato Toljan e l'infortunato Chiriches. La coppia centrale vedrà dunque Gian Marco Ferrari affiancare Romagna, mentre Muldur e il greco Kyriakopoulos saranno i due terzini. In mediana sarà riproposto il tandem formato da Magnanelli e Locatelli. Tutto invariato anche in attacco, dove sarà ancora indisponibile Defrel: Caputo agirà da centravanti, sostenuto sulla trequarti da Berardi, Djuricic e Boga.

Gattuso confermerà il 4-3-3 visto all'opera nella gara del suo debutto in panchina ma fra infortuni e scelte tecniche potrebbe cambiare alcune pedine. Nel tridente d'attacco è probabile l'impiego di Lozano al posto di Callejón, con Milik e Insigne a completare il reparto. Panchina all'orizzonte anche per Mertens (non al meglio) e Fernando Llorente. A centrocampo giocheranno Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. Problemi in difesa, con Malcuit, Koulibaly e Tonelli infortunati e Maksimovic squalificato. Al centro, accanto a Manolas, dovrebbe esserci dunque spazio per Luperto. Sulle due fasce, da esterni bassi, giocheranno Di Lorenzo e Mario Rui, mentre fra i pali ci sarà Meret.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne