Serie B - Game Week 10 31 ott 2026 - 14:30 Stadio Luigi Ferraris

Sampdoria-Virtus Entella sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Sampdoria-Virtus Entella con una VPN

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Sampdoria-Virtus Entella: data e orario

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena Sampdoria-Virtus Entella, sfida di Serie B 2026/27 tra due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e di forma molto diverse.

La Sampdoria di Bernardo Corradi attraversa un momento difficile. I blucerchiati hanno perso quattro delle ultime cinque partite, tra cui il pesante 4-1 subito dall'Avellino e il 2-0 rimediato in casa dell'Ascoli nell'ultimo turno, risultato che conferma le difficoltà di una squadra invischiata nella zona retrocessione.

Il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol aveva offerto un piccolo segnale di ripresa, ma la sconfitta di Ascoli ha riportato l'ambiente alla realtà. Corradi ha bisogno di risposte concrete, e il Ferraris deve tornare a essere un fortino.

La Virtus Entella di Andrea Chiappella arriva a Genova dopo un percorso altalenante nelle ultime settimane. I liguri hanno pareggiato 1-1 contro l'Avellino nell'ultimo turno, risultato che segue la sconfitta per 0-1 contro il Mantova e la vittoria esterna per 1-2 sul campo del Calcio Padova.

Chiappella può contare su una squadra capace di produrre calcio di qualità, come dimostrato anche dalla vittoria per 1-4 in casa del Pisa nelle settimane precedenti. L'Entella vuole approfittare delle difficoltà dei padroni di casa per consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica.

Una partita che vale punti pesanti, soprattutto per la Sampdoria, che non può permettersi ulteriori passi falsi davanti al proprio pubblico. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Sampdoria, Bernardo Corradi non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento infortuni o squalifiche segnalati, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Virtus Entella la situazione è analoga: Andrea Chiappella non ha reso nota la probabile formazione. Non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o indisponibili, con aggiornamenti attesi a ridosso della gara.

Stato di forma

La Sampdoria presenta nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 in casa dell'Ascoli, che segue il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol e il ko per 4-1 contro l'Avellino. L'unico successo nel periodo è arrivato contro il Catanzaro per 2-1. I blucerchiati hanno segnato sette reti e ne hanno subite nove nelle cinque partite considerate.

La Virtus Entella mostra nelle ultime cinque gare un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I liguri arrivano dal pareggio per 1-1 contro l'Avellino, preceduto dalla sconfitta per 0-1 contro il Mantova e dalla vittoria esterna per 1-2 sul campo del Calcio Padova. La squadra di Chiappella ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro nelle cinque partite considerate, con tre pareggi nelle ultime quattro uscite.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato in Serie B il 16 gennaio 2026, Sampdoria e Virtus Entella si sono divise la posta con un pareggio per 1-1. In precedenza, nell'ottobre 2025, la Virtus Entella si era imposta per 3-1 in casa in Serie B. Guardando ai precedenti ufficiali in campionato, il bilancio è favorevole all'Entella, con una vittoria contro nessuna della Sampdoria e un pareggio negli scontri diretti di Serie B.

Classifica

In Serie B, la Sampdoria occupa la diciannovesima posizione, in piena zona retrocessione e con urgenza di punti per risalire la classifica, mentre la Virtus Entella è dodicesima e punta a consolidarsi nella parte medio-alta della graduatoria: un confronto che riflette due realtà molto diverse in questa fase del campionato.

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