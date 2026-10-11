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Serie C
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Dove vedere Sambenedettese-Latina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Sambenedettese vs Latina
Sambenedettese
Latina
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Sambenedettese e Latina: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Sambenedettese-Latina è trasmessa in diretta tv e in live streaming. Di seguito i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

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Come vedere Sambenedettese-Latina con una VPN

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Sambenedettese-Latina: data e orario

La Sambenedettese ospita il Latina in un match di Serie C che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Con la classifica che pesa su ogni risultato, nessuna delle due può permettersi passi falsi.

I rossoblu marchigiani arrivano da un periodo altalenante: la vittoria esterna contro il Grosseto ha interrotto una serie negativa, ma il cammino delle ultime settimane ha mostrato una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Il Latina, dal canto suo, non sta attraversando un momento brillante. I pontini hanno raccolto poco nelle ultime uscite e si presentano a questa trasferta con la necessità di invertire una tendenza che li ha visti cedere punti preziosi.

Entrambe le squadre si trovano nelle zone basse della classifica del Girone B, il che rende questo scontro diretto particolarmente pesante in chiave salvezza.

Chi vuole seguire la partita può farlo comodamente da casa: di seguito tutte le informazioni su come vedere Sambenedettese-Latina in tv e in streaming.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni per la Sambenedettese. Eventuali aggiornamenti sulla rosa di mister saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Latina la situazione è analoga: non ci sono dati certi su assenze o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno rese note nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

SAM

SAM - Forma

PIN
S2-1
ATA
S2-3
PNS
D1-1
CAM
S1-2
GRO
V1-3
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
LAT

LAT - Forma

FOR
V2-0
GUB
S3-1
GUM
D1-1
ACR
S1-0
OTM
D1-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Sambenedettese ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'unico successo è arrivato sul campo del Grosseto per 3-1, mentre la squadra ha ceduto contro Campobasso (2-1), Atalanta U23 (3-2) e Pineto (2-1). In totale i rossoblu hanno segnato sette reti e ne hanno subite nove, con un attacco che produce ma una difesa che concede troppo.

Il Latina ha fatto registrare nelle ultime cinque gare un rendimento simile: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I pontini hanno battuto il Forlì per 2-0 nella partita più lontana nel tempo, ma non sono riusciti a ripetersi, pareggiando contro Ostia Mare (1-1) e Guidonia Montecelio (1-1) e perdendo contro AC Reggiana 1919 (0-1) e Gubbio (1-3). Il dato più recente, il pareggio per 1-1 contro l'Ostia Mare, conferma le difficoltà offensive della squadra.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Sambenedettese e Latina. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
GrossetoGrossetoGRO
9531179+818
V
S
V
V
D
3
RavennaRavennaRAV
8521134+917
S
V
V
V
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
8422127+514
S
S
V
V
D
5
LivornoLivornoLIV
8422109+114
S
V
D
V
S
6
PerugiaPerugiaPER
8413912-313
V
V
S
S
S
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
8332107+312
V
S
D
D
D
8
CampobassoCampobassoCAM
83321211+112
D
V
D
D
V
9
TorresTorresTOR
833299012
D
D
D
V
V
10
PescaraPescaraPES
83231011-111
V
S
V
D
S
11
ForliForliFOR
82421312+110
S
D
D
D
V
12
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
13
Atalanta U23Atalanta U23ATA
630379-29
S
V
V
S
V
14
VadoVadoVAD
822468-28
V
D
S
S
S
15
PianesePianesePNS
9144610-47
D
V
S
D
S
16
PinetoPinetoPIN
8143611-57
S
S
D
D
V
17
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
18
LatinaLatinaLAT
713369-36
D
S
D
S
V
19
SambenedetteseSambenedetteseSAM
81251114-35
V
S
D
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B di Serie C, Sambenedettese e Latina occupano rispettivamente il 19° e il 17° posto. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della graduatoria, il che rende questo scontro diretto un appuntamento con implicazioni dirette sulla corsa alla salvezza.


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