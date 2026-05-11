Dove vedere Salernitana-Casertana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Salernitana e Casertana si giocano il secondo atto del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C.
All’Arechi la squadra di Serse Cosmi partirà col vantaggio maturato al Pinto: un 3-2 che permetterebbe a Lescano e compagni di agguantare il prossimo turno anche con un ko di misura.
D’altra parte, invece, la formazione di Coppitelli ha bisogno dell’impresa: deve vincere con un margine di due goal per superare l’ostacolo.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Salernitana-Casertana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Salernitana-Casertana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Salernitana-Casertana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.Il match sarà, inoltre, trasmesso da Rai Sport, in chiaro: sul digitale terrestre al canale 58, in streaming su raiplay.it.
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Salernitana-Casertana: ora di inizio
La gara fra Salernitana e Casertana, valida per il ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 13 maggio, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Arena, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Longobardi; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Cosmi
Probabile formazione Casertana
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino; Oukhadda, Girelli, Toscano, Saco, Llano; Butic, Casarotto. All. Coppitelli