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Dove vedere Salernitana-Casertana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Salernitana vs Casertana
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi tra Salernitana e Casertana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Salernitana e Casertana si giocano il secondo atto del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C.

All’Arechi la squadra di Serse Cosmi partirà col vantaggio maturato al Pinto: un 3-2 che permetterebbe a Lescano e compagni di agguantare il prossimo turno anche con un ko di misura.

D’altra parte, invece, la formazione di Coppitelli ha bisogno dell’impresa: deve vincere con un margine di due goal per superare l’ostacolo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Salernitana-Casertana in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Salernitana crest
Salernitana
SAL
Casertana crest
Casertana
CAS

Salernitana-Casertana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Salernitana-Casertana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match sarà, inoltre, trasmesso da Rai Sport, in chiaro: sul digitale terrestre al canale 58, in streaming su raiplay.it.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Salernitana-Casertana: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Salernitana e Casertana, valida per il ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 13 maggio, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Arena, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Longobardi; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Cosmi

Probabile formazione Casertana

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino; Oukhadda, Girelli, Toscano, Saco, Llano; Butic, Casarotto. All. Coppitelli

Forma

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

CAS
-Forma

Goal segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

SAL

Ultime 5 partite

CAS

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
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