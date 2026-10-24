Serie B - Game Week 8 24 ott 2026 - 13:30 Stadio Citta di Arezzo

Arezzo-Benevento sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B disponibile tramite Amazon Prime Video. Di seguito i dettagli per abbonarsi e seguire la partita in streaming.

Come vedere S.S. Arezzo-Benevento con una VPN

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S.S. Arezzo-Benevento: data e orario

Allo Stadio Città di Arezzo va in scena la sfida di Serie B tra S.S. Arezzo e Benevento, due squadre che arrivano a questo appuntamento con percorsi recenti molto diversi ma con obiettivi di classifica ancora da definire.

L'Arezzo di Cristian Bucchi cerca continuità dopo aver battuto la Sampdoria per 2-1 nell'ultima giornata, un risultato che ha interrotto una serie di risultati altalenanti. I toscani vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione a metà classifica.

Il Benevento arriva in Toscana dopo un pareggio per 2-2 contro il Vicenza, un risultato che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive dei campani. La squadra di Antonio Floro Flores resta comunque in forma positiva, con tre risultati utili nelle ultime cinque uscite.

In classifica le due squadre si trovano vicine, con il Benevento all'ottavo posto e l'Arezzo al nono: la posta in palio è concreta per entrambe, con i playoff ancora un obiettivo credibile.

Per Bucchi si tratta di confermare che la vittoria contro la Sampdoria non è stata un episodio isolato. Per Floro Flores, invece, è il momento di ritrovare la vittoria lontano dalle mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Arezzo-Benevento in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte dell'Arezzo, Cristian Bucchi non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Benevento la situazione è analoga: Antonio Floro Flores non ha reso note le scelte per questa trasferta. Non sono disponibili dati su indisponibili o diffidati, e le ultime notizie sulle rose saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Arezzo presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria in Serie B, mentre in precedenza i toscani avevano pareggiato 0-0 con la Cremonese. Tra i risultati negativi spicca la sconfitta per 4-1 contro il Sudtirol. La squadra di Bucchi ha segnato quattro gol e ne ha subiti sette in questo periodo.

Il Benevento arriva ad Arezzo con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Vicenza, mentre la vittoria per 2-0 contro il Cesena e quella per 1-0 contro il Carrarese testimoniano la solidità recente dei campani. Floro Flores ha visto la sua squadra segnare otto gol e incassarne cinque nelle ultime cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il Benevento ospitò l'Arezzo in Serie C e si impose per 1-0. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il Benevento ha ottenuto tre vittorie contro le due dell'Arezzo, con i campani che hanno segnato complessivamente sette gol a fronte degli sette dei toscani.

Classifica





In Serie B il Benevento occupa l'ottavo posto e l'Arezzo il nono: entrambe le squadre si trovano nella zona di metà classifica con ambizioni playoff, e questo scontro diretto potrebbe spostare gli equilibri nella corsa verso le prime posizioni.





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