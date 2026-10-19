Dove vedere Roma-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Roma

Roma vs Slovan Bratislava è disponibile in Italia su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita in diretta sono indicate di seguito.

Come vedere Roma-Slovan Bratislava con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Roma-Slovan Bratislava: martedì 20 ottobre ore 21

La Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo allo Stadio Olimpico per affrontare lo Slovan Bratislava nella fase campionato della Champions League. I giallorossi cercano continuità dopo un weekend di Serie A positivo, mentre la squadra slovacca arriva nella capitale con ambizioni limitate ma nulla da perdere.

Per la Roma, il contesto europeo è delicato. La sconfitta subita contro il Real Madrid — una partita condotta 3-1 prima di concedere tre reti negli ultimi minuti — ha lasciato cicatrici profonde. Gasperini, però, ha saputo trasformare quella delusione in carburante, e la vittoria per 2-0 contro il Genoa in campionato ha dimostrato che la squadra ha carattere.

Le assenze pesano. Paulo Dybala ha lasciato il campo infortunato all'intervallo della gara con il Real Madrid, e il suo recupero non è ancora definito. A questi si aggiungono Mile Svilar, Bryan Cristante e Manu Koné, rendendo la gestione della rosa una priorità per il tecnico giallorosso.

Lo Slovan Bratislava arriva guidato da Yaya Touré. La squadra slovacca occupa una posizione molto bassa nella classifica di Champions League, e il pesante 0-3 subito contro lo Stoccarda nella scorsa giornata ha evidenziato il divario con le formazioni di primo piano del continente. Anche la Roma, all'Olimpico, vorrà quindi dominare in questa serata europea.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Roma vs Slovan Bratislava in TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Roma, Gasperini deve fare i conti con diverse assenze significative. Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Koné e Paulo Dybala sono tutti indisponibili. Il portiere Pierluigi Gollini dovrebbe guidare la difesa, con Gianluca Mancini, Leonardo Balerdi e Mario Hermoso a formare il reparto arretrato. A centrocampo spazio a Lorenzo Pellegrini, Niccolo Pisilli e Marten de Roon, con Wesley e Nahuel Molina sugli esterni. Matías Soulé a supporto di Donyell Malen completano il probabile undici titolare.

Yaya Touré dovrebbe schierare Dominik Takac tra i pali, con una difesa composta da Kenan Bajric, Svetozar Markovic e Sandro Cruz. Peter Pokorny e Suleiman Camara agiranno a centrocampo, mentre Tigran Barseghyan, Alen Mustafic e Christian Martinez supporteranno la punta Adam Griger.

Stato di forma

La Roma arriva a questa sfida europea con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro il Genoa in Serie A, che ha interrotto una serie di risultati altalenanti. In precedenza, i giallorossi avevano pareggiato 0-0 con il Como e 2-2 con l'Inter, oltre ad aver battuto il Torino 2-0 in trasferta. La sconfitta per 3-4 contro il Real Madrid in Champions League rimane l'unica battuta d'arresto del periodo.

Lo Slovan Bratislava ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è una vittoria per 3-0 contro lo Spartak Trnava in campionato slovacco, che ha fatto seguito al pesante 0-3 subito contro lo Stoccarda in Champions League. In precedenza, i rossoblù avevano pareggiato 1-1 con lo Skalica, battuto il Komarno 2-1 e vinto 3-1 contro il Nitra in Coppa. Il rendimento europeo resta il punto debole della squadra di Touré.

Precedenti

I precedenti tra Roma e Slovan Bratislava si limitano a due incontri nei playoff di Europa League del 2011. All'Olimpico finì 1-1, mentre nella gara di andata in Slovacchia lo Slovan si impose per 1-0.



